تهديد الأشخاص والممتلكات يجر شابا إلى العدالة

تهديد الأشخاص والممتلكات يجر شابا إلى العدالة
صورة: أرشيف
الإثنين 5 أبريل 2021 - 23:59

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء، صباح الاثنين، من توقيف شخص يبلغ من العمر 33 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والممتلكات وخرق أحكام حالة الطوارئ الصحية.

وأوضحت مصادر هسبريس أن مصالح ولاية أمن الدار البيضاء كانت قد تفاعلت، بجدية كبيرة، مع مقطع فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، يظهر فيه المشتبه فيه رفقة أشخاص آخرين وهم يتحوزون أسلحة بيضاء ويحدثون الفوضى ليلا بالشارع العام، وذلك قبل أن تمكّن الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة من تشخيص هوية واحد منهم ويتم توقيفه.

وأضافت المصادر ذاتها أنه قد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية بعدما تم تحديد هوياتهم الكاملة.

التهديد بالسلاح الأبيض تهديد سلامة الأشخاص مدينة الدار البيضاء منطقة أمن أنفا

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‫تعليقات الزوار

1
  • مواطن
    الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 00:18

    ما حد مازال القضاء يتساهل مع المجرمين ومرال مكينش عقوبات قاسية فالوضع سيزيد ويصبح الوضع صعب التحكم فيه، وراكم عارفين بعض البلدان في العالم الوضع كارثي الله يحفظنا ويحفظكم من أولاد الحرام لي متيخفوش الله وعندهم قلب

    2
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