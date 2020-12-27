تهديد العثماني بالاستقالة يؤجل انعقاد دورة المجلس الوطني لـ"البيجيدي"

بعد الجدل الكبير الذي أثاره توقيع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، على الإعلان المشترك مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية داخل صفوف تنظيم حزب الإخوان، والدعوة إلى مجلس وطني بهدف محاسبة العثماني، تم تأجيل دورة برلمان الحزب الاستثنائية في آخر لحظة.
واختار إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس سالف الذكر، منتصف ليل الجمعة السبت ليعلن أن “قرار التأجيل جاء بناء على طلبات بعض أعضاء المجلس، وباتفاق بين مكتب المجلس والأمانة العامة”، مبرزا بخصوص مسطرة قرار التأجيل أنه تم الحرص على احترام المؤسسات المعنية بالصرامة المعهودة في الحزب من خلال اتباع نفس المسطرة التي اتخذ بها قرار عقد الدورة الاستثنائية.
وكشفت معطيات حصلت عليها هسبريس أن سعد الدين العثماني هدد بالاستقالة من الحزب في حال ممارسة أي ضغط عليه، مشددا سواء في لقاء الأمانة العامة الأخير أو مع الفريق البرلماني على أنه يتحمل مسؤولية التوقيع وأنه يمارس مهامه كرجل دولة.
وحسب ما كشفت مصادر من حزب “المصباح”، فإن العثماني خاطب نواب فريق وأمانة “المصباح” قبله بالقول: “أتحمل مسؤوليتي كرئيس لحكومة المملكة المغربية”، مضيفا أن “التوقيع على الإعلان المشترك باعتباري رجل دولة. لذلك، فكرت في تقديم استقالتي من الأمانة العامة رفعا للحرج على أيّ عضو في حزب العدالة والتنمية”.
مصادر هسبريس من داخل المجلس الوطني لحزب “المصباح” أكدت أن سبب التأجيل مرده إلى الخوف من استقالة العثماني، مشيرة إلى أن الحزب يوجد في مأزق تنظيمي حقيقي ويمكن أن يدفع ثمن عقد دورة برلمان الحزب في هذا التوقيت بالذات.
وفي هذا الصدد، أكدت المصادر ذاتها أنه كان أمام المجلس الوطني خياران: الأول يقوم على دعم العثماني؛ وهو ما يعتبر تأييدا للتطبيع مع إسرائيل من طرف القواعد، مشيرة إلى أن هذا التوجه كان سيفقد الحزب قواعده الانتخابية في سنة حاسمة.
من جهة ثانية، رفضت بعض القيادات، خصوصا المناوئة لقيادة العثماني من داخل “البيجيدي”، خطوة الدعم الكامل للأمين العام ورئيس الحكومة، مشيرة إلى “أنها تعد شيكا على بياض للأمانة العامة للحزب، والتي سيرته بشكل عشوائي منذ توليه المسؤولية الحزبية خلفا للأمين العام السابق عبد الإله بنكيران”.
في المقابل، أكدت المصادر أنه في حال تم رفض الخطوة التي أقدم عليها العثماني سيجعل الحزب يتبرأ من الدولة، وهذا أمر لا يمكن أن يتم، موضحة “أن الحزب سيسقط في التناقض وسيضرب قضية الصحراء باعتبارها قضية لا تقبل المزايدة”، مضيفة: “لذلك تقرر الاستجابة للطلبات ومنها بنكيران، وتأجيل عقد الدورة لوقت لاحق”.
يذكر أن إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب “المصباح”، أصدر، أمس السبت، بيانا كشف فيه أن التأجيل جاء بناء على طلب من بعض الأعضاء، ومن بينهم عبد الإله بنكيران، بعد اتصال بين رئيس المجلس الوطني والأمين العام للحزب، موضحا أنه “اجتمعت كل هيئة على حدة.
وبعد تداول صريح ومسؤول دام ما يناهز ساعتين في اجتماع مكتب المجلس وثلاث ساعات في اجتماع الأمانة العامة عبر فيها أعضاء الهيئتين بحرية ومسؤولية إما عن مساندتهم وإما عن معارضتهم لقرار التأجيل”.
وأكد الأزمي أن قرار التأجيل اتخذ في النهاية بالأغلبية في كل هيئة، واتفاق بين مكتب المجلس والأمانة العامة كما سبق أن اتخذ قرار عقدها، مشددا على أنه تم تقدير أنه وبالنظر إلى المستجدات والتطورات الأخيرة، فمن الأفضل تأجيل هذه الدورة الى موعد لاحق مناسب، بما يوفر الوقت الكافي والضروري لاستيعاب هذه التطورات وإنضاج شروط نقاش هادئ ومسؤول داخل مؤسسات الحزب لما فيه مصلحة الحزب والمصلحة العليا للوطن.
يااااااااربي تكذبنا وديرها، غتكون درتي أحسن قرار في حياتك،
ارحل لا علاقة لك بالسياسة ولا بالشان بن كيران احسن منك
أظن أن الوقت قد حان لحظر جميع الهيئات أو الأحزاب ( الإسلامية ) في المغرب ….إنتهى الكلام
أهل النفاق يحسنون توزيع لعب الأوراق
نحن نرى مصلحة البلاد فوق كل اعتبار اما السيد الازمي لا يشتغل بيليكي واااا أصحاب العدالة الشعب عاااااق وفااااق
الحزب الذي لا يختار المصلحة العليا للبلد فوق مصالح حزبية ديماغوجية شعبوية هو في الحقيقة لا يستحق ثقة الشعب .
نحن وراء جلالة الملك و نؤيده في كل قراراته و اما الحزب الذي يطبل لأردوغان وهو الذي له علتقات وطيدة مع اسرائيل و يستخسر على المغرب لم شمل مواطنيه اليهود مع اخوتهم في المغرب فنحن نتبرأمنه و سوف يلقى في مزبلة التاريخ
اعضاء حزب لا عدالة ولا تنمية لم يدركوا بعد ان العثماني يقرر بصفته رييس المحكومة وليس بصفة امين عام حزب المصباح افيقوا من سباتكم
نحن في بلد ديموقراطي..وللعثماني الحق في طلب الاستقالة من أية مسؤولية وطنية أم حزبية.
فقط يجب ألا تخلط السياسة بالمصالح الحزبية الضيقة.
نتمنى أن تكون أحزابنا في مستوى الأحداث السياسية والتوازنات الدولية..فالمواقف الآن توزن بشكل دقيق.
أقول لسيدهم العماني لا تستعجل الإستقالة لأنه لم يبقى الكتير و يحل موعد الإنتخابات التشريعية أكيد بعدها ستعودون إلى المعارضة و مسرحية الصراخ و ضرب الطاولات كما كنتم سابقا
اليوم سوف تتهرب وتهدد بتقديم الاستقالة لكن هل فكرة ولو بلحضة أنك غدا ستقف أمام الله أمام من لايضلم عنده احد ماذا قدمت لهذا اليوم يوم لا ينفع لا مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم
هؤلاء الاشخاص وحزبهم كلهم لا ثقة فيهم بدون استثناء
يريدون ان يضحوا بصديقهم العثماني ككبش فداء لكن كل الشعب يعرفهم جيدا انهم المنافقون الى مزبلة التاريخ وعاشت الصداقة المغربية الاسرائيلية
البيجيدي يلفض انفاسه الاخيرة…… ارتكب العثماني خطاء عندما خرج بذلك التصريح قبل شهرين… وتصريح عبارة عن تحدي او استفزاز للمخزن…. هو كان عارف ان الدولة غادي تطبع ورغم ذلك خرج بداك التصريح وهو يريد تنبيه المخزن من خلاله انه يرفض هذه الخطوى لكن المخزن لم يهتم بكلام العثماني…. وعلى العثماني ان يتحمل مسؤلياته .
يجب على كل حزب ان يعرف مصلحة الوطن هي القضية الاولى علي اي شي في هذا الكون ومن يقول غير ذالك يجب محاسبته واذا اقتضى الحال حله حتى يكون عبرة للخائنين
وما عسى العثماني أن يفعل مثلا؟ قرار التطبيع لم يكن قراره ولو رفض التوقيع سيكون بذالك عارض قرارا ملكيا.
اودي نهار كبير كون غير دارها ما كاينا فايدة
“يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين”.
مسار حزب العدالة والتنمية سبيل محفوف بالمهازل والانتهازية والفوضى وسوء التدبير، كتابهم مليء بالسيئات والذنوب في حق المغاربة.
هذه الجعجعة كلها من أجل الحصول على مناصب. فلو طلب من متزعم هذه الجعجعة أن يذهب الى اسرائيل كسفير والباقي قناصلة لطاروا فرحا.
العدالة والتنمية لم يفهم بعد أنه غير مرغوب فيه بدليل إقحام رءيس حكومة وأمين عام للحزب (إسلامي ) إمضاء وثيقة تطبيع مع إسرائيل. ألم يخجلكم أمر وتنسحبو من حكومة ومعارضة
هل اصبح حزب العدالة والتنمية ضد مصالح المملكة، ان تبث هذا فقد وجب حل اصحاب الفانوس ومحاسبتهم لأنهم اناس متقلبي الميزاج و لا يكرهون أن ياكلوا لحم اخيهم.
وقنا الله شر اصحاب النبراس.
أضن يجب أن يستقيل نحن بحاجة إلى حزب و رئيس يكونو لهم غيرة على بلدهم ليس على حزبهم أو مصالحهم
السيد العثماني وقع على اتفاق ( إستئناف العلاقات) مع إسرائيل بإعتباره رجل دولة وليس بإنتمائه الحزبي، أرى بأن الطعم الدي كان يصطاد به حزب (((( الإسلام السياسي))))) الناخبين المغاربة قد إنتهى، أما مسألة التطبيع فالمصالح العليا للوطن تعلووووو فوق كل مصلحة حزبية تنتهي بصاحبها في فيلا ومعاش يسمن ويغني من جوع، كفى من المزايدات السياسية الضيقة،
مصلحة الوطن فوق كل شيء.
القضية الفلسطينية شيء و العلاقات الدولية شيء آخر…….!
حزب فاشل بجميع المقاييس لا دين له ولا وطنية
إنها بداية نهاية البيجيدي يريدون محاسبة رئيس الحكومة على خطوة سجلها له التاريخ ألهذه الدرجة تبخسون أرضكم ؟ ألهذه الدرجة تسمحون في مستقبل ابناءكم؟ إذن هدفكم ليس هو تنمية المغرب ومستقبل المغرب وازدهار المغرب!!!!!؟؟؟
ليست المرة الأولى التي يفقد فيها حزب العدالة و التنمية مصداقيه..
كان الحزب المدافع عن الهوية المغربية في الوعي الجماعي للمغاربة.. لكنه أيد الفرنسية.. شرعن التطبيع.. ناقض كل أدبياته..
في الولاية الثانية للحزب تمت كتابة شهادة مغادرته لموانئ المنافحة عن الهوية نحو بحار النفعية الفئوية لك ادره.. كوادره بحثوا عن الإست زار لا غير
كل نقاش بشان ما حصل مؤخرا بما في ذلك قضية توقيع رءيس الحكومة سعد العثماني يجب أن يستحضر السياق التراكمي لكل الخطوات التي قام بها الحزب منذ توليه الحكومة الأولى في عهد بنكيران .. كل هذا يجب أن يطرح على الطاولة وأول مدخل هو مسؤولية القيادات جميعها على كل التراجعات التي حصلت بدءا بنكيران .. وهو نفسه مستعد للذهاب أبعد من العثماني في التطبيع ومستعد لفعل اي شيء يطلب او لا يطلب منه فعله .. راجعوا التاريخ من فضلكم وناقشوا الاسباب بدل النتائج لأن العثماني ما هو إلا نتيجة من النتائج ..
هذا الحزب هو ضد كل ما هو مصلحة البلاد حان وقت ل حله لا مكان له في بلادنا لا يمكين ان تكون مصالح الاديولوجية فوق مصالح الواطن هدا هو مسمار الشيطان في البلاد
حتا فرحت حسابلي من الحكومة الموهيم غير تشجع اديرها تحسب ليك شحاجة درتها او نتا وزير اول
ملي بلدتي الساعة غير استقال او بدل الساعة باخرى
إن المغرب يعيش مرحلة تاريخية في حياته، بدءًا باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، وكذا التطبيع مع إسرائيل ، على غرار ما قامت به دول أخرى، بما في ذلك حزب العدالة والتنمية التركي …
فهذا التحول يجدر بنا أن نباركه جميعا ، لأنه فشل ذريع بل جلاء محتوم للبوليساريو، ونكسة خطيرة للنظام الجزائري، وانتصار للديبلوماسية الملكية.
فالعثماني أحسن التدبير وتعامل مع هذه التحولات كرجل دولة، وكل وقوف ضده يعتبر بمثابة عرقلة للتوجه الصحيح والناجح الذي تقطعه بلادنا بكل ذكاء وحكمة بتوجيهات ملكية سامية.
سيقدم استقالته عندما يطلب منه ذالك عندما ينتهي الدور الذ ي من اجله سيتقاضى أجر سمين
بعد قراءة الموضوع تبينت ان الامر يتعلق بالحزب الحاكم و خلافاته الداخلية . السؤال هو ما المنفعة او مصلحة المواطنين والبلاد في كل ما يقع بين اعضاء هذا الحزب او غيره ؟ الاحزاب ابتعدت كثيرا عن هموم المواطنين وانشغلت في امورها ومصالحها الداخلية. واعتذر ان ابتعدت عن الموضوع بالقول = حتى نعي المرحوم الوفا من طرف السيد بنكيران كان مثيرا للانتباه لما وصف الراحل بانه كان ” رجل نكتة “. عوض ان يدكر ما قام به من افعال واعمال استفادت منها الدولة والمواطنون. ” ناس ديال النكتة “.ولا حول ولا قوة الا بالله.
ربما حان الوقت لحل هذا الحزب نهائيا
مع كامل الاحترام، السيد العثماني رئيس حكومة و ليس رجل دولة. رجل الدولة له شروط استثنائية أولها أنه يعلم ما يجري في الدولة! في الصيف صرح أن المغرب لن يطبع. وزيره في الخارجية قال الاتصالات من أجل التطبيع بدأت منذ أكثر من سنتين! هل كان يعلم أم لا؟ إن كان يعلم، لماذا صرح بما صرح به. إن لم يكن يعلم، لماذا وقع؟ هل قرأ كل ما وقع عليه؟ في واشنطون وقع الناس على ما لم يقرؤوه! في القرن 21 رجال الدولة في العالم عملة نادرة: ميركل، بوتين، شي، بيل كلينتون. هؤلاء رجال ونساء دولة حقيقيون!
حان الوقت الدي يلزم جميع المغاربة ان يقفوا مع قضية الصحراء بحزم وراء الملك ويطالبوا بطرد هدا السرطان الدي اسمه الاعدالة ولاتنمية الي ابتلينا به مند 2011 من الساحة السياسية وجر جميع اعضاءه للعدالة بتهمة خيانة الوطن والمحاسبة على سرقة المال العام وكدلك المس بسمعة الاسلام والمغاربة وادا اقتضى الامر الخروج الى الشارع لنصرة قضيتنا الاولى ضدهم .واخيرا مكاحضة هامة ما معنى حزب اسلامي ونحن في دولة اسلامية وما معنى حزب الاستقلال والمغرب مستقل ووووو
الأزمي،البليكي الديبشخي هو الذي يتزعم هذه التحركات من أجل تحميل المسؤولية لرئيس الحكومة.ازدواحية وقحة،نراهم يباركون قرارات الملك،وفي نفس الوقت يدعون إلى عقد مجلس وطني من أجل توبيخ العثماني على توقيع لا يتحمل مسؤوليته.العثماني على الأقل كان شجاعا ووقع كرجل دولة في احترام تام للمؤسسات…العثماني وقع على قرار صادر عن أعلى سلطة بالمملكة،سلطة الملك محمد السادس نصره الله….دبا هاد الناس مع الملك أو ضده؟؟!!…الأزمي ماذا قدمت لفاس؟؟شخصيا أصبحت أحترم العثماني لأنه أبان عن نضج سياسي وثبات تام واحترام للقرارات السديدة الجيوستراتيجة الحكيمة لصاحب الجلالة.الأزمي البيليكي الديبشخي ….أصمت…أو إرحل….فوجودك مثل عدمه أنت ومن معك ممن يضعون العصا في العجلة.صحاب 2 وجوه .
المرجعية الدينية لها عنوان واحد وهو إمارة المؤمنين.
اما ما يسمون بالمتأسلمين فيبدو انهم استحلوا الكرسي في الحكم ويسعون الى اللعب على الحبلين،رجلا في المعارضة ورجلا في السلطة.
لكن المغاربة ليس ا غبياء ويعرفون مصلحتهم ومصلحة بلدهم واي محاولة المزايدة ستحرق ايادي اصحابها.
وفي اعتقادي ان جماعة إخوان المصلحة يسعون إلى ركوب حملة إنتخابية سابقة لاوانها وهذا بيت القصيد من اللجوء الى الورقة الفلسطينية.
مصلحة البلاد والعباد فوق مصلحة الأحزاب وأفرادها فإذا كانت العلاقات مع إسرائيل تعكر جو البعض فليرحل هو وحزبه من هذا الوطن .
يجب فصل الدين عن الدولة لأن هذا الخلط هو ام المشاكل.
إقحام العثماني في هدا التوقيع و في هدا التوقيت الغرض منه الإطاحة بحزب العدالة والتنمية وخصوصا ان الانتخابات باتت قريبة.
هذا ليس وقت الطرد او الاستقالة لرئيس الحكومة
لا نريد ان نصبح اضحوكة للاعداء
وكان الدولة المغربية وقعت التطبيع دون ان تملك الثقة فيما تفعل
انا كمواطن مغربي لست راض باستقالة العثماني في هذا الظرف
على حزب اللاعدالة التريث حتى تهدأ العاصفة التي حلت به
قضيتنا الترابية فوق كل اعتبار واسرائيل مع قضيتنا الترابية طولا وعرضا وهي لا تريد الجهر بذلك في هذه الاثناء حتى لا يقول الاعدان اننا طبعنا مقابل اعتراف اسرائئيل بمغربية الصحراء
شكرا لجلالة الملك، للعثماني، لبوريطة وللدبلوماسية المغربية وللقوات الملكية ولجميع جنود الخفاء
البيجيدي يلعب على أوتار القضايا الوطنية.
ألاعيبهم إنتهت. الإنتخابات على الأبواب. تمثيل حكومي باهت.
اللهم لا تسعدهم كما أتعسوا الشعب.
كل هذه الخزعبلات آتية من (زعيمهم) بن زيدان الذي أدت خرجاته البهلوانية مرة يطلب ود الملك ومرة يتجه نحو مر اسطوانة استقالة العثماني ليردله الصاع صاعين بعد طرده المدل من الباب ليرجع من النافدة وهو لا يعرف في قرارة نفسه بان المواطن المغربي بكل أطيافه قد فطن للعبة البيجبديين ومل من ترهاتهم ولم يعد حتى يسمع خطاب أي أحد فيهم !!!! انتهى عهد البيجيدي باقالة اواستقالة أو انتهاء المرحلة الوزارية !!! لم يعد له وجود في الحياة السياسية!!!! انتهى الكلام!!!!
سمعو ا العياشة. ديك التطبيع ل فرحانين به بداو يبانو النتائج. سياسيا عدم اعتراف الكيان الصهيوني مغربية الصحراء. الدليل خريطة المغرب ل كانت مور نتنياهو. اجتماعيا الصهيوني درجة 1و المغربي درجة2. اقتصاديا غادي تكثر السياحة الجنسية مثل دبي أو أكثر لان المغرب موجود فيه الخير. ثقافيا بدأت يقريوها في المدرسة و تاريخ الابطال المغاربة المجاهدين م كاينش. دينيا التراويح الجايا غادي يقراوها بالتلمود. والسلام على من اتبع الهدى.
الأمر لا يحتاج إلى ذكاء كبير..فموقف العثماني هو ما أدلى به منذ شهرين. وهو موقف جل المغاربة. اما الان فمالت الكفة بالإكراه نحو التطبيع.. وعلينا أن نتبنى مرغمين قرار التطبيع ونصفق ونزغرد لاجله ..الرياح القوية هي التي تحدد تموقعك وتجاهاتك ..
لا اعتقد ان العثماني سيستقيل من الامانة العامة فالمتتبع للمشهد السياسي و لمصار الاحزاب بالمغرب لم يحصل هذا الامر الا نادرا نظرا للعقلية الساىدة و المثمثلة في الديكتاتورية و حب التمسك ليس فقط بكرسي الامانة العامة بل بجميع المناصب التي تخول الكاىن السياسي بالهيمنة و حب السيطرة على القواعد و للاشارة فالعثماني جاء عن طريق سحب البساط من غريمه بن كيران لحل اشكالية البلوكاج الحكومي بعد اتفاق صقور حزب المصباح( الرميد و الرباح )ان جاز التعبير على قبول عرض القصر فلا نظن حسب راينا المتواضع ان يقدم على هذا الفعل و ان كان هذا النقاش يجب ان يحصل قبل التوقيع على استىناف العلاقات مع اسراىيل و ما تصريح العثماني الا مناورة سياسية من قبله و ضحك على الذقون فان يصرح بانه جل دولة يعني ان الناخب المغربي لم يعد له دور في هذه المعادلة السياسية فقبل ان يكون رجل المخزن فبعض الناخبين الذين صوتوا لحزبه جاء بناءا على المبادىء التي كان يومن بها الحزب و التي كان من بينها عدم التطبيع مع الكيان الصهيوني وماصرح به العثماني ايام قليلة ان ازدواجية الخطاب هي التي تدفعنا داىما لاخيتيار مقاطعة مثل هذه الاحزاب الكارتونية
المصلحة العليا للوطن تبقة فوق كل اعتبار كيفما كان واينما كان، كل شئ الى زوال ولا يبقى الا الوطن. دمي، حياتي فداء لك يا وطني الغالي، ارض اجدادي واولادي من بعدي…
يبقى في النهاية حزب العدالة والتنمية حزبا سياسيا يذوب في بوثقة التغيرات السياسية التي تحكم السياسة و الأحزاب و مستحيل في السياسة خاصة في الدول التي تعرف تعددية حزبية أن نعترف بثوابت أو مرجعية أو إيديولوجية حزبية … خاصة في تشكيل الحكومة أو القرارات الخارجية التي تنخرط فيها الدولة حفاظا على أمنها واستقرارها… المغرب في موقف ضعيف وتحالفه هو مع أمريكا وليس إسرائيل لكن إسرائيل دخلت في شرط التحالف العسكري الذي سيعطي للمغرب قوة إقليمية. آمل أن يكون قرارا لينا محكوما باحترام إسرائيل لتوجه المغرب في القضية الفلسطينية… وإلا ستكون هناك انتفاضة قوية من جانب الشعوب الإسلامية في حالة التخلي عن القدس… وستؤول الأوضاع إلى كارثة . 2021 ستكون سنة حافلة بالجديد…أظن أن إسرائيل تستعد للتنبؤات بزوالها بعد 76 عاما من تأسيسها أي بعد عام من الآن … خاصة إذا علمنا أن عددا كبيرا من اليهود الإسرائيليين أصلهم من المغرب… لكن حدوث الفوضى سيؤدي إلى ظهور النبوءة الثانية وهي الصراع مع اليهود … فمرحبا بما قدره الله في سابق علمه.
غريب امر هؤلاء المعارضين للعلاقات الخارجية والسيادية للمغرب من داخل حزب العدالة والتنمية ….يريدون استغلال وجودهم في الحكومة لضرب مصالح المغرب …رءيس الحكومة هالوزراء موضفون عند الشعب المغربي وسلطة تنفيدة يعني انها تنفد القرارات ولا يحق للحزب وخاصة في هذه الفترة عرقلة مصالح البلاد او الاختلاف مع رغبات الشعب المغربي والذي نعرف ان اغلبنا غير منتمين لاي حزب …حزب العدالة والتنمية وتياره الرافض لما يسما بالتطبيع لا يمثل الا نفسه ولا يمثل باقي الشعب المغربي المنتمي لاحزاب اخرى او غير المنتمي وما اكثرهم ….ن
مثل هذه القضايا المصيرية التي تخدم الوطن لابيع ولا شراء ولا الركوب عليها كن فضلكم ….على الجميع ان يكون صف واحد وراء جلالة الملك والشعب ألمغربي …
اقوى رئيس حكومه في تاريخ المغرب الحديث.. العثماني رجل سياسي متمرس و متمكن له كاريزما و شخصيه قويه.. و نهضه تركيا رسمها السيد العثماني.. فطيب رجب أردوغان يتلقى تعليمات مباشره من العثماني… و يستشير في كل صغيره و كبيره.. و تركيا عرفت تقدم كبير بخطه الطريق الاي رسمها العثماني أردوغان.. و من المنتضر ان جائزه نوبل للسلام سينالها العثماني
السي العثماني انت رجل مخلص لوطنك على ماقمت به لقد افتحت طريق النجاح لحزبك فالانتخابات القادمة بي 100 / في. 100 على توقيعك لاتفافية مع اسراءيل * اما البعض فيحزبك بريد لك السجن المؤبد لو امتنعت امام وفد كبير وخصوصا اميركا التي اعترفت لنا بالصحراء هنيءا لك ** المرجوا من جميع مناضلين حزب المصباح ان تتقوا الله وطنكم قبل فلسطين ملكنا قبل كل شىء * انكم مغرورون هل انتم ومن معكم تعطون الدولة لفلسطين العالم هو الدي يعترف بالدولة الفلسطنية لانتم .
شعارات المعارضة تنمحي مجرد الوصول للكرسي.والتمتع بنعمه وامتيازاته وبدخه.الشعارات فقط لاستحمار واستبلاد المصوتين.التاريخ لا ينسى .تذكروا من سبقه للكرسي.
الدكتور العثماني سقط خطأً في حزب العداء والتعمية : أولاً، تكوينه الأكاديمي المتنوع والمتفتح لا يتوافق مع فكر تجار الدين وتقيتهم وكذبهم ونفاقهم وخير مثال كبيرهم هذا “الوزر” للحكومة السابقة، لكن لربما انضم إليهم لإنجاز بحث أو تحليل أو الخروج بنظرية حول سيكولوجيا التقية أو لدراسة الحالات المرضية-النفسية التي تتفشى داخل هذا الحزب…
ثانيا ، ثقافته وتربيته الدينية والعلمية لا تتوافق مع عنصرية وتزمت وتعصب منتسبي حزب النذالة والتعمية، فهو ينتمي لأسرة علمية عريقة عرفت بإسلامها المعتدل والمتفتح… لقد حان موعد طلاق الدكتور العثماني من هذا الحزب وعصابته…
العثماني ما هو إلا القلم الذي وقع الاتفاقيات. اما أهل الاتفاقيات فهو الملك والضرورة الملحّة لذلك. العثماني جيء به لزخرفة المشهد السياسي ولأنه سيحصل هو الآخر على 7 ملايين سنتيم بعد أشهر قليلة شأنه في ذلك شأن من سبقوه.
يجب أن يعلم اعضاء المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ان السيد سعد الدين العثماني هو رئيس حكومة دولة وليس رئيس حكومة دولة حزب.
راه بغا يستاقل من الحزب ماشي من الحكومة ماتكونوش غالطين ،
لا يوجد شيء اسمه الحزب في المغرب ، كل الاحزاب التي تشارك في الانتخابات تقبل مسبقا باللعبة التي تحدد قواعدها الدولة العميقة / المخزن . لو اراد البيجيدي حفاظ ماء وجهه ، عليه الاستقالة من الحكومة وعدم المشاركة في الانتخابات لان شعاراتهم لا تتماشى مع سياسة الدولة من جهة ، ومن جهة اخرى ، فان النظام السياسي المغربي يجعل من المستحيل ان يحكم حزب واحد لوحده ، ولا حتى حزبان … بل خمسة فما فوق ، والادهى انها احزاب متناقضة ، يجمعها الملك ويرسم للحكومة وجوهها وطريقها مع الاحتفاظ بالحقاءب السيادية …
ارجو ان يكتفي العدالة والتنمية بجملة اكاذيبه الى اليوم ، ويعود الى المعارضة من اجل تحسين قواعد اللعبة السياسية اولا ..ان لم يفعل فهو حر وله الحق في ءالك ، لكننا نصفه اذن بالبيذق والمتطفل على الوزارات والمشارك في مسيرة النهب الممنهجة ..ولنا الحق في ذالك .
اتمنى في الانتخابات المقبلة أن يحصلوا على صفر صوت.
انتم يا لا عدالة لا تنمية الا ثقل على ميزانية الدولة. أنظروا إلى حنكة بوريطة و العلمي ولفتيت واخنوش وحموشي…..
ونحن دائما و ابدا مع امير المؤمنين جلالة الملك حفظه الله ونصره و مع قراراته النيرة
ما لم تستطع الدولة فرضه في عهد الحكومات السابقة، فرضته عقب تولي الندالة والتنمية ( صندوق المقاصة، التضبيع مع الكيان الصهيوني إلى الاجترار الاجتماعي، عفوا الحوار الاجتماعي وهلم جرا ……).
في نظري لا يجوز أن يكون حزبا مسميا نفسه مسلما في دولة مسلمة ولا سيما في بلاد المغرب العريق تحت قيادة امير المؤمنين نصره الله.
والله العظيم، هاذو تجار الدين ما تيحشموا، حاسبين روسهم ولاو فعلا اصحاب القرار في هاذ البلاد. استغلو الضرفية لمر منها المغرب بعد الربيع العربي، ورجعوه خريف، فعلا ان لم تستحيي ففعل ما شئت،
فليتعلم المغربة فيمن يضعون تقتهم في الايام القادمة.
تاخير الاجتماع .الازدواجية في المصلحة. حزب ليس له شخصية .اهلك المتقاعد والأجير والوظيفة بالعقدة في التعليم. ديون خارجية تزداد .إستثمار ضعيف .البطالة تزداد للمهندسين وأصحاب الشواهد.
إذا لم تتمكن من أداء مهامك فستقيل
علاقة المغرب بامريكا و اسرائيل و باقي الدول على الصعيد العالمي لا تمليه هيئة أو حزب ،بقدر ما تمليه
الروابط السياسية و الاقتصادية.و الغريب هو انه لا وجود لاي سند شرعي يحرم تعزيز التعاون مع اسرائل
من المنظور الاسلامي.ناهيك على انه لاأحد يسأل زوال أي من الكيانين سواء الفلسطيني أو الاسرائيلي.بل
قد يجد المغرب دوره الحقيقي و الفعال لارساء قواعد الدولة الفلسطينية الى جانب دولة اسرائيل،و هما كيانان
تجمعهما روابط سياسية و اقتصادية و تاريخية.و للتذكير فانه مضى زمن الابادة…..
هل هدا الحزب كان يظن ان بحصوله على رئاسة الخكومة سيفعل ما يريد
هل يظن انه ورت المغرب في الميرات
ولكن للاسف رئاسة الحكومة لا تستحقونها قطعا بل مكان المسجد .
بتهوركم فضحتم انفسكم ووضعتم الحزب في مازق حقيقي
اولا ادا ساندتم التطبيع فاوراقكم التي كنتم تدغدغون بها الناس احترقت.
وتانيا ادا عارضتم فسترتكبون زلة سياسية خطيرة .ودلك لمعارضتكم قرارات رئيس الدولة الدي هو جلالة الملك حفظه الله وبالتالي ستضعون انفسكم في وضع يحسد عليه.
اما ادا كنتم تريدون كسب الاصوات في الدقائق الاخيرة لانكم فقدتم تقتنا جميعا فانتم واهمون.
القد جربتم الحكم مرتين الان انزلوا الى المعارضة واعيدوا ترتيب الاوراق من جديد لعلكم تصححوا اخطاءكم مستقبلا.
يجب على بيليكي ازمي واصحابه فهم ان الكلام الاول والاخير في ما يتعلق بعلاقات المغرب بالخارج يعود للملك دون غيره. واي تطاول او مزايدة من طرفهم حول هذا الموضوع سيدفع المغاربة الى قلب الطاولة عليهم. نحن مع صاحب الجلالة في تسيره لشؤون البلاد وضد الديماغوجية والشعبوية التافهة والمصالح الحزبية الضيقة.
فخار يكسر بعضه…سقطت ورقة التوت ولم يعد لحزبكم مصداقية..غيروا المصباح وضعوا تمساح أحسن.
سير لجايحة لي تليك هاد البهلول سير خرجتي علينا واش لي مخلي المغاربة فالهموم غركوم العصابة.
الحزب ما بقى كيبغيه حتى واحد يعني اوراقو محروقين عند المواطنين (العاديين).
وبالتالي غادي نشوفو بزاف ديال ابناء بطوطة يعني الرحل الى احزاب اخرى باش يبقاو ف البرلمان بالتزكيات.
الله يقنعنا
بلا ماتستقل العتماني ايامك معدودة على راس الاصابع . اندل حزب مر في تاريخ المغرب
السيد العثماني انك إنسان طيب و وزير محنك، ربط علاقات مع إخواننا الإسرائيليين هو شرف لجميع المغاربة، فلا تسمع للمتطرفين المغضوب عليهم لأنهم مفبركون على هذا الشكل لعرقلة التعددية والديمقراطية والتعايش في المغرب،أنهم مجانين.
الله اكون في عونك يا العثماني.
عاش المغرب
عاشت إسرائيل
* لنكن صرحاء ، للدولة العلوية تاريخ طويل ، فالأمراء يتربون على تدبير
شؤون البلاد منذ نعومة أظافيرهم ، و لهم دراية و تجارب كبيرة في
العلاقات الدولية . و ذلك الرصيد وتلك الإمكانية لا يملكها أي كان من
المغاربة سوى الأسرة الملكية . و لا غير .
* إذا تسلم فعلياً أي كان شؤون البلاد (100%) ، لأوقعنا في ما كنا نتوقعه .
* الوزراء مغاربة و أبناء الشعب ، يحبون الخير لبلدهم ، تكونوا و درسوا ،
و حصلوا على أعلى الشواهد ، لكن تسيير شؤون البلاد يفوق طاقاتهم
و طموحاتهم ، و من يعارض كلامي فليعطيني مثالاً لمجموعة يمكن أن
تقود البلاد إلى بر الأمان .
* قد قال الحسن الثاني أنه لا يريد أن يكتب عليه التاريخ أن آخر ملك علوي .
* و هل يرضى بذلك محمد السادس ؟ إنه يضرب ألف حساب لكل خطوة .