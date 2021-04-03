تهم التحريض على التمييز والكراهية تلاحق صاحبة قناة على "يوتيوب"

تقدمت جمعية أجنبية تنشط في مجال الدفاع عن حقوق ومصالح المهاجرين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء بشكاية مباشرة إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، تتهم فيها صاحبة قناة “Dounia Filali Tv” بنشر تصريحات ومعطيات بواسطة الأنظمة المعلوماتية تتضمن تحريضا على الكراهية والتمييز بسبب العرق واللون، وهي التهم التي أكدت الجمعية المذكورة أنها مرفوضة أخلاقيا ومجرمة بمقتضى القانون المغربي والتشريعات المقارنة وكذا الاتفاقيات الدولية.
وحسب مصادر متطابقة، فقد كلفت النيابة العامة بالرباط الضابطة القضائية بمهمة البحث في هذه الشكاية والاستماع إلى الممثل القانوني للجمعية الأجنبية الشاكية، وهو مواطن يحمل الجنسية السينغالية، والذي شدد على رفضه للتصريحات التي أدلت بها صاحبة القناة في معرض الدعاية لمنتج إلكتروني مزيف “والتي عممت فيها وصف النصب والتدليس على جميع الأفارقة الملوّنين، مقدمة بشكل معيب جميع المواطنين المنحدرين من دول جنوب الصحراء على أنهم يمتهنون النصب والاحتيال بالمغرب”.
وفق مصادر مقربة من الجمعية الأجنبية المذكورة، فإن ممثلها القانوني استعرض أيضا تظلمات وشكايات أفراد الجالية الإفريقية بالمغرب في حق صاحبة القناة المسماة دنيا مستسلم فيلالي، والتي يتهمونها بممارسة التمييز والتحريض على الكراهية في حقهم على أساس اللون والعرق؛ وذلك بسبب إمعانها في وصفهم بعبارة “عوازا”، في سياق حديثها عمن يمتهنون النصب والاحتيال وبيع المعدات الرقمية المزيفة والمقلّدة.
يذكر أن الجمعية التي تقدمت بهذه الشكاية، والتي قد لا تكون هي الشكاية الوحيدة بسبب تعبير العديد من الأشخاص والجمعيات عن نيتهم في تقديم شكايات مماثلة، هي جمعية أجنبية تنشط بالمغرب وتعنى بالتربية والتكوين وإدماج المهاجرين المقيمين بالمغرب وكذا الدفاع عن مصالحهم وصون حقوقهم وتمثيلهم أمام السلطات القضائية والإدارية المختصة.
حقيرة بمعنى الكلمة وانا اكره بشدة الميز العنصري لافرق بين ابيض واسود الا بالتقوى وادين بشدة هذا النوع من العنصرية
ياله المغاربة الاحرار لي تيبغيو هاد لبلاد نديرو حملة مليونية لجميع القنوات ديال الروتين اليومي . والقنوات لي تتشوه صورة بلادنا من قريب او بعيد ونديرو ليهم سينيالي . ننقيو بلادنا من هاد الفيروس لي تيفتك بالمجتمع ديالنا .
لا شيء يدعو إلى الركوض وراء مشاهدة هذه القناة
المستوى تدنى كثيرا لا من طرف الملقي أو المتلقي.
العفو
اظن انه سنصبح عما قريب غرباء في بلادنا لا نستطيع و لو بالاشارة الى نصاب او مجرم من اقلية اخرى، اسيدي الى بغيتي تطالب بحقوقك طلبهم في بلادك الاصلية يوفرو ليك الكرامة و الحقوق ماشي فبلادات الناس.
حذاري من ان تتهكمو على المهاجرين الافارقة الاعزاء فهم اكثر كرامة منا اصحاب الارض بين قوسين …
هل لاحضتم سرعة تحرك الضابطة القضائية
لا داعي للعجب اخواني فالمغاربة اليوم اصبحوا قادرين على فعل كل شيء من اجل المال الا تنظرون الى قنوات الذل والعار من روتيني ووووو وليس هناك حسيب ولا رقيب الا الله سبحانه السنا بدولة الحق والقانون فالكل يطبل ويزمر بهواه ادفع المال وافعل ما تشاء السنا دولة اسلامية وقد من اخر كلمات سيد الخلق لافرق بين اسود وابيض الا بالتقوى
واش صبح كل واحد كيقول كلمة حق كي خرج ليه جيش من المخازنية وجمعيات الذعارة والشواد يقلبون الباطل حقا والحق باطل وافينك الشعب المقلوب الاف الافارقة ينصبون تحت اعين السلطة
هناك حملة على اصحاب القنوات في يوتيوب لاسكاتهم والزج بهم في غياهب السجون من اجل كلمة حق يقولونها وبسبب تنوير الرأي العام المغربي واحاطته علما بالفساد والفاسدين الراسخين في هذه البلاد فالتهم التي تدعيها الجهات الامنية لا اساس لها من الصحة وتدخل في اطار حرية التعبير وهذه الحملة بدأت منذ 2018 وقد راح ضحيتها العديد من المؤثرين في يوتيوب واغرب تهمة في هذا المجال هي تهمة الدبابة التي لفقت للمهداوي صاحب قناة على يوتيوب التي لا يصدقها العقل والمنطق البشري
شفت القناة وفيها هير تخربيق بحال هادو معرفت منين كيجيبو المتابعين المرض صافي
بكل صراحة أول مرة كنسمع بهاذ الإسم و كان يحساب لي من صحابات روتيني اليومي و لكن قبل الحكم عليها دخلت تفرجت في الفيديوهات ديالها و إستخلصت أنوا الدولة ديالنا الله يهديهم دائما يبحثون عن الطرق الملتوية للوصول للناس لكتفرشهم .. يا إما بغسل الأموال يا إما بالجنس و دابا هادي لقاو ليها طريق ديال التحريض هههه
يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى
سبحان الله العظيم، علاش في هاذ الوقت بالضبظ خرجات هاد الجمعية؟
هل لاحظتو التوقيت والزمن؟ عاد المشكل اظن شخصيا انه فيه ايادي خفية لان حقوق الانسان الدولية في ملخصها الاخير تتهم الجارة الحقودة بالعنصرية والفيديو التي يتداول في التواصل الاجتماعي ديال الكارثة التي وقعت في الخراءر ومعاملة العنصريين العسكر معها بنزع تليفونات الضحية كي لا يصورو الفضيحة
ودفنهم في قبور منسية.
استساءل واستغرب خروج هانه القضية في هاذا الوقت المعين لتغطية جراءم مافية العسكر الجزاءري.
الافارقة في المغرب يعيشون في سلام مع أخواتهم المغاربة ويحسون بانهم في بلدهم ماكاين لا عنصرية ولا سيدي بوزكري . العنصريين الكبار هم الخراءر كل خبث الدنيا تجمعات فيهم.
قنواة كثبرة في عمق أوربا اﻻن في ظل تصاعد اليمين المتطرف يتكلمون وبمرارة عن العرب والسود كاشعوب همجية ومتخلفة وووو… كراهية ﻻ توصف مع ذالك حكوماتهم ﻻ ترد على الشكايات وﻻ متابعات ومن لم يعجبه أﻻمر فاليرحل… اما بالنسبة لنا كثر الحديث عن حقوقيين ونشطاء … حتى اصبح السكان الأصليين بدون حق ببنما اﻻجنبي ولو كان فاسدا فله جميع الحقوق. من لم بحترم المغرب والمغاربة فاليرحل.
هذه هي نتيجة سياسة الديمقراطية، الكل أصبح يستعمل سلاح العنصرية لقمع خصومه وتكريس هيمنته، المسلمون يستعملون الإسلاموفوبيا لتكريس هيمنتهم على الغرب واليهود يستعملون معاداة السامية للهيمنة على العالم والأفارقة يستعملون العنصرية للهيمنة على شمال إفريقيا والنساء يستعملن قوانين الأسرة ومكافحة العنف ضد النساء لاضطهاد عدوهن التقليدي التاريخي. هذا المغرب أصبح يعيش في وضعية الفوضى الخلاقة مع أن المضطهدين الحقيقيين في المغرب لايستمع إليهم ولايدافع عنهم أحد.
هذا المواطن السنيغالي كان يتابع فيديوهات هذه الأخت المحترمة دائما وهو بالمناسبة يفهم الدارجة المغربية يا له من سنغالي ذكي…
ومن بين كل الفيديوهات الموجودة والمتداولة في اليوتوب وهي بالآلاف والتي ينعث فيها المغاربة الأفارقة بالكحلوش والغزاة والمغتصبين والهمجيين، لم يتقدم هذا الاخ السنيغالي برفع دعوى لدى المحكمة… صدفة غريبة.
هذه الأخت المحترمة التي تتحدث عن الظلم والفساد الموجود في المغرب، وتتصل بأشخاص تعرضوا للتعذيب والترهيب والسجن لكي يدلوا بشهاداتهم هي أرقى فتاة مغربية شاهدتها في اليوتوب، تتحدث برزانة ولباقة، بينما المجانين والحمقى ودعاة الانحلال وروتيني اليومي فهم مواطنون صالحون حسب الأخ السنيغالي المدير العام للأمن الوطني.
تحياتي
اذا كانت هذه التهم صحيحة فعلى القضاء محاكمتها.
لم يكن يوما ما التعميم هو القاعدة.
بقات ليكم غير هادي، كلشي شدوه اتركوا شوف tv والداودية وحدها لأن تخدمهم ضد كل من تسولت له نفسه على انتقاد الوضع.
أنا لاأعرف ماطبيعة المحتوى الذي تقدمه هذه الفتاة في اليوتيوب لكنني عندما تصفحت محتواها قطعت الشك باليقين بأن القضية فيها تصفية حسابات.
…………..هههه حقوق الإنسان السياسية هههه………………………..
سبحان الله أصبح الواحد منا لا يستطيع الكلام و إبداء ملاحظاته عن أي موضوع و إلا سيواجه بوكيل الملك و الشرطة القضاىية، طبيعي أنه عندما أبدي رأيا في موضوع ما أن يتأذى البعض من كلامي و يتقبله بعض آخر و يكذبه بعض و يناقشه بعض هذه هي حرية التعبير و هكذا تتطور الأمم و تترقى الأفكار، أما أن أقول كلاما يرضي الجميع فمستحيل، بل أن البعض يرى كلام الله عنصريا حاشاه عن ذلك و تعالى علوا كبيرا، القصد أن الادعاء يرد عليه بالحقائق و ليس بوكيل الملك انتهينا.
الصراحة أصبحت لدينا فوضى في هذا الميدان كل من هب ودب يفتح قناة على اليوتيوب ويبدأ في الكلام النابي والخوض في اعراض الناس . ماكاين غير جيب أفهم اوكول . يجب ردع هؤلاء الجهلة بقوانين صارمة . السجن يربي من لم تقدر أسرته على تربيته
ينشرون ويبحثون ويصورون في منصات اصلا من قوانين الانضمام والنشر فيها عدم بحث أي محتوى بحث على الكراهية أو الميز العنصري المؤسس على العرق أو اللون الجنس أو الدين ويحق لتلك المنصات متابعتك قانونا حسب القانون الأمريكي اظافة إلى قانون البلد الإقامة أو الذي يتم فيه النشر
لا أفهم بعض هذه النماذج التي تتخذ تتخد مواضيع حساسة لإثارة النعرات وخلق البوز وجلب المشاهدات من أجل المال
كل الدعم والمؤازة لهذه الجمعية وفي شخصها كذلك ،ونتمنى أن تبث فيها ما اخدت عليه أن تنال العقاب لردع كل الكوارث التي صرنا نشاهدها
سبحان الله العظيم رغم ان البعض يقضون وقتا طويلا في العالم الافتراضي، و يدرون ان كل شيئ اصبح مراقبا ،و ان كلمتا في العالم الافتراضي قد تسبب لك مشاكل جمة في العالم الحقيقي و قد ترسلك الى السجن او تتسبب لك في تهديدات خطيرة لك و لعائلتك .الا اننا لزلنا نرى ان هؤلاء انفسهم يرتكبون اخطاءا اقل ما يمكن القول عنها هو انها ساذجة.
لكن ليس ضد الافارقة او الاجانب بل ضد من لايحثرم حقوق الدول والاوطان ويشتغل في الجرام والتصرفات الغير الائقة ليس فقط المهاجرين الافارقة او الاخرين بل حتى المغاربة الدين يتصرفون بدون احثرام القوانين والحقوق والازعاج الناس بالليل وفي الطرقات واملاكم وصحتهم لا احد يقبل بدالك حتى في ظول متقدمة ديموقراطيا هناك الكثير سواء النغاربة او افارقة او من مناطق اخرى لاتحثرم القانون والانسان والامان علينا ان نحاربهم بالقانون ليس الدفاع عنهم والسكوت عنهم لان الوطن هو الاول والاخير وحياة المجتمع اهم من اي سياسة كدالك محثرم كل انسان كيف ماكان لونه ودينه واصله لان الوطن يجمع الجميع لكن الكل يحثرم القوانين وحياة المجتمع الدي يقيم فيه
هنا لا اعمم لكن هناك افارقة جنوب الصحراء يمارسون النصب والاحتيال على المغاربة.. وهذا الامر تعرضت له شخصيا بمدينة االرباط حوالي سنة 2012.. مشكلة دنيا فيلالي هي انها تناقش الدستور المغربي وسلطة الملك.. هذه الامور قد تجلب لها مشاكل كما حدث لنشطاء وصحافيين..
أنا لا أحب الكراهية ولا أي نوع من التمييز. لكن بدل أن يطالبوا بالكرامة في المهجر أظن أنه أولى أن يبحثوا عنها في أوطانهم فقد دنسوا كرامتنا في المغرب في جميع الأزقة وفي ملتقى جميع الطرق وفي الشواطئ والأسواق التسول في كل مكان والسرقة. جيد أن النيابة العامة تحركت بسرعة لكن الأولى بها أن تتحرك من أجل تنظيف جميع الفضاءات من المتسولين المغاربة والقادمين جنوب الصحراء. فالافعال التي يقوم بها المغتربين في بلاد الغربة هي من تؤدي إلى التمييز ضدهم كانوا مغاربة أو آخرون. التمييز لا ينشأ من فراغ رغم أننا ندينه.
هذا ما بقي لكم تبعوا غي الوليات للتضييق عليهن ،هذه السيدة المحترمة التي هي اليوم لاجئة في امريكا لماذا لا تلتفت الى شكواها النيابة العامة عندما اتهمت مسؤولا في الامن بالتحرش بها بل زادوا وحاولوا تشويه سمعتها بتلفيق فيديو جنسي لها وهم اليوم يهددون عائلتها وعندما شعروا بانها شرعت في فضحهم وبالادلة القاطعة استعانوا بجمعية ،،بني كحلوش ،،للتضييق عليها متهمين اياها بالعنصرية ،،ثم لماذا قدموا الشكاية بالمغرب وهي تقيم في امريكا والجمعية مقرها في السينغال ،،اقول لرئيس الجمعية كم دفعوا لك
يا سي ،،،باباي ،،انت مأجور ،،لقد تم شراؤك ،،وينطبق عليك تماما قول ابو الطيب المتنبي وما قاله عن كافور مصر في عصر من العصور لم تتغيروا أبدا ،،ستبقون كما كان اجدادكم منذ قرون
الفلاليين اصلهم من العرب المختلطة من شعوب جنوب أفريقيا المسلمة.
ولا فرق بين عربي او اعجمي او اسود اللون إلا بالتقوى. ان اكرمكم عند الله أتقاكم.
اول مؤذن في الإسلام هو بلال .
إلىصاحب كلمة الحق و من مثله حينما الفرنسيون و الاروبيون يذيقون ذرعا بنصب و تاحرميات المهاجرين و منهم المغاربة الابطال فهاشي بل ا وأكثر يريدون تغيير ركائز دولة تستضيفهم و يهددون حرياتهم و يريدون فرض الشريعة و لا يحترمون دستور أرض ليست بارضهم مكعجبكمش الحال فاش مالين البلاد كتشكاو وتتهمونهم بللعنصرية و تشنون الحملات على رئيس بلاد يسوط عليكم تطيرو اما عابرو سبيل سواءنصبو او لا تحتتقرونهم دايرين فيها سويديين متخلعوش نحن كذلك بلد افريقي شبعان حراكة و لكن حلال عليكم و حرام على غيركم
نذكر المغاربة الذين يمارسون عنصريتهم ضد السود و الاسيويون و اليهود و غيرهم (بل و احيانا ضد بعضهم اليعض : مازيغي، عروبي ..الخ) . بانهم هم انفسهم يشكون من التمييز في اوروبا و الغرب … فكما تدين تدان. الغريب انهم يحترمون و يعللون للاوروبي الذي يتهمونه بالعنصرية و يتعالون على الافريقي .. الذي يشاركهم الانتماء الجغرافي ..
لا يمكن ان تمارس دور الضحية هناك و تمارس نفس الفعل في بلدك ..
اصبحت تهمة العنصرية سلاح فتاك في يد المهاجرين الافارقة يشهرونه في وجه اي انسان ابيض تجرا على انتقادهم .
وهدا يقع يوميا مع كثرة هؤلاء الافارقة والاحتكاك معهم .
قالب جديد هذا . الرجال كديرو ليهم الاغتصاب والنساء العنصرية.تبارك الله عليكم. المهم هذه السيدة هي راها مهاجرة ما يمكنش تكون عنصرية. ولكن الجديد هو أن خوتنا الأفارقة فيهم العياشة كذلك. على كل مرحبا بكم الأرض راها لله.
هناك من يقول أنها قالت كلام حق!
ماهذا ياهذا!!
التعميم مرفوض تماما هل ترضى أن يقول أحدهم أن العرب كذا وكذا فقط لأن البعض منهم يمتهنون كل أنواع الجريمة في أوربا.
هل ترضى أن يقول أحدهم أن المسلمين كذا وكذا فقط لأن البعض منهم إلتحقوا بداعش ونشروا الرعب في كل العالم!
لا لا نرضى بالتعميم. وعلى أصحاب القنوات على اليوتوب أن ينتبهوا لما يصرحون به. نعم منهم من يحرض على الآخرين وحتى على المغاربة المختلفون عنهم فكريا وعقائديا ناهيك عن السباب والشتائم.
اللي دار الذنب يستاهل العقوبة. والقضاء لن يعير إنتباه للغوغائيون
إلى رقم 15
نحن المغاربة لا نقول ” كحلوش بل أنتم يا من يخجلون من جنسيتهم ويتقمصون جنسية الريفي
ركز قبل أن تعلق لأن المقال أعلاه وظف عوازة وليس الكحلوش مع أنني ضد هذات التمييز لأن لون بشرتي سوداء وأفتخر
Elle aurait dû dire par exemple certains Africains….. dans endroit limité…… il ne faut pas généraliser.. …. n’oublions pas qu’il ya des malfaiteurs marocains.
NON AU RACISME…
في سويد اشخاص من دول الجنوب نصبو على شركات سويدية بعقود مزورة . في دبي افريقي نصب على بنك دبي في المغرب اصحاب المحفضة التى مليئة بأوراق بيضاء ويقلوا للناس بانها مليىة باليورو نصبو على اناس مغاربة فقراء فهم ليسو ملاىكة . هدا شى عادي ان تحدر الناس لكي لا يقعوا في الفخ مثل جميع دول يحدرون شعوبهم
معروف في اوربا ان نيجريا هي موطن النصب و التدليس و ينصحونك بعدم الرد او التجاوب او التعامل ما كل ما هو نيجيري. و حتى في الاعلانات في اخر الاعلان تجد عبارة no nigeria و هدا اصبح مرتبط ب لالنصب