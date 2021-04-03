تهم التحريض على التمييز والكراهية تلاحق صاحبة قناة على "يوتيوب"

تقدمت جمعية أجنبية تنشط في مجال الدفاع عن حقوق ومصالح المهاجرين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء بشكاية مباشرة إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، تتهم فيها صاحبة قناة “Dounia Filali Tv” بنشر تصريحات ومعطيات بواسطة الأنظمة المعلوماتية تتضمن تحريضا على الكراهية والتمييز بسبب العرق واللون، وهي التهم التي أكدت الجمعية المذكورة أنها مرفوضة أخلاقيا ومجرمة بمقتضى القانون المغربي والتشريعات المقارنة وكذا الاتفاقيات الدولية.

وحسب مصادر متطابقة، فقد كلفت النيابة العامة بالرباط الضابطة القضائية بمهمة البحث في هذه الشكاية والاستماع إلى الممثل القانوني للجمعية الأجنبية الشاكية، وهو مواطن يحمل الجنسية السينغالية، والذي شدد على رفضه للتصريحات التي أدلت بها صاحبة القناة في معرض الدعاية لمنتج إلكتروني مزيف “والتي عممت فيها وصف النصب والتدليس على جميع الأفارقة الملوّنين، مقدمة بشكل معيب جميع المواطنين المنحدرين من دول جنوب الصحراء على أنهم يمتهنون النصب والاحتيال بالمغرب”.

وفق مصادر مقربة من الجمعية الأجنبية المذكورة، فإن ممثلها القانوني استعرض أيضا تظلمات وشكايات أفراد الجالية الإفريقية بالمغرب في حق صاحبة القناة المسماة دنيا مستسلم فيلالي، والتي يتهمونها بممارسة التمييز والتحريض على الكراهية في حقهم على أساس اللون والعرق؛ وذلك بسبب إمعانها في وصفهم بعبارة “عوازا”، في سياق حديثها عمن يمتهنون النصب والاحتيال وبيع المعدات الرقمية المزيفة والمقلّدة.

يذكر أن الجمعية التي تقدمت بهذه الشكاية، والتي قد لا تكون هي الشكاية الوحيدة بسبب تعبير العديد من الأشخاص والجمعيات عن نيتهم في تقديم شكايات مماثلة، هي جمعية أجنبية تنشط بالمغرب وتعنى بالتربية والتكوين وإدماج المهاجرين المقيمين بالمغرب وكذا الدفاع عن مصالحهم وصون حقوقهم وتمثيلهم أمام السلطات القضائية والإدارية المختصة.