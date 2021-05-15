تهيئة حديقة الجامعة العربية

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‫تعليقات الزوار

5
  • ما أحوجنا لمثل هاته المبادرة.
    السبت 15 ماي 2021 - 22:52

    ما أحوجنا لمثل هاته المبادرة في كافة مدننا المغرببة التي تعاني فيها حدائق تاريخية الأمرّين…

    0
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  • مر من هنا
    السبت 15 ماي 2021 - 23:08

    العطش للمساحات الخضراء اصبح مرضا مزمنا في غاباتنا الإسمنتية للأسف…

    0
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  • المتنفس
    السبت 15 ماي 2021 - 23:08

    احسن ماقمتو به متنفس طبيعي لمحاربة الاكثئاب وحبذا لو جل المدن المغربية يعاودو يطهلاو فحدائقها مثلا اكادير حديقة اولاهاو او واد الطيور وبحالها كثار وجتى السلكنة والزوار مايخسرو ويخربو والاهم مايرميو الازبال إلا فالقمامات فهي لنا وحنا ماليها لذا وجب علينا حمايتها وشكرا من فكر فاعادة فتح هذ المتنزه الطبيعي

    1
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  • مواطن من الدارالبيضاء
    السبت 15 ماي 2021 - 23:09

    نتمنى أن تحدث فيها شرطة خاصة. حتى لا تتحول تلك الحديقة إلى مرتع للمتشردين والسكارى. ووكرا للدعارة…

    2
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  • عبدالرحمان
    السبت 15 ماي 2021 - 23:20

    مع قرب الإنتخابات ستفتتح جميع المشاريع بعد تأخر كبير و تنطلق أخرى تدوم حتى الإنتخابات القادمة. هاكدا دواليك.

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