تهيئة حديقة الجامعة العربية

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تعليقات الزوار5
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ما أحوجنا لمثل هاته المبادرة في كافة مدننا المغرببة التي تعاني فيها حدائق تاريخية الأمرّين…
العطش للمساحات الخضراء اصبح مرضا مزمنا في غاباتنا الإسمنتية للأسف…
احسن ماقمتو به متنفس طبيعي لمحاربة الاكثئاب وحبذا لو جل المدن المغربية يعاودو يطهلاو فحدائقها مثلا اكادير حديقة اولاهاو او واد الطيور وبحالها كثار وجتى السلكنة والزوار مايخسرو ويخربو والاهم مايرميو الازبال إلا فالقمامات فهي لنا وحنا ماليها لذا وجب علينا حمايتها وشكرا من فكر فاعادة فتح هذ المتنزه الطبيعي
نتمنى أن تحدث فيها شرطة خاصة. حتى لا تتحول تلك الحديقة إلى مرتع للمتشردين والسكارى. ووكرا للدعارة…
مع قرب الإنتخابات ستفتتح جميع المشاريع بعد تأخر كبير و تنطلق أخرى تدوم حتى الإنتخابات القادمة. هاكدا دواليك.