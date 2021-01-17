"تواصل أزمة وأزمة تواصل" يستفز اللويزي

عن مؤسسة “باحثون للدراسات والأبحاث والنشر والإستراتيجيات الثقافية”، صدر للأستاذ الجامعي مصطفى اللويزي كتاب باللغة الفرنسية تحت عنوان: “تواصل أزمة وأزمة تواصل”. وحظي الكتاب بتقديم الدكتور جمال الدين ناجي، المدير العام السابق للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.

وقال الناجي في تقديمه: “العنوان الذي اختاره المؤلف يقول كل شيء”، كما أشار إلى أن “لدى الكاتب شغف للتفكير، غالباً ما يكون جريئاً، بخصوص نظريات التواصل والتطبيق العملي على الدياليكتيك الذي يحكم هذين الحقلين ويغذيهما، في تناقض لا يمكن إنكاره في الجوهر والأهداف وحتى القيم”.

يشار إلى أن صاحب الكتاب يعمل أستاذا باحثا بجامعة “ظهر المهراز” بمدينة فاس، وهو خبير وباحث في التواصل والترجمة، وسبق أن اشتغل صحافياً في وكالة المغرب العربي للأنباء لعدة سنوات.