"تواصل أزمة وأزمة تواصل" يستفز اللويزي

"تواصل أزمة وأزمة تواصل" يستفز اللويزي
صورة : هسبريس
الأحد 17 يناير 2021 - 04:40

عن مؤسسة “باحثون للدراسات والأبحاث والنشر والإستراتيجيات الثقافية”، صدر للأستاذ الجامعي مصطفى اللويزي كتاب باللغة الفرنسية تحت عنوان: “تواصل أزمة وأزمة تواصل”. وحظي الكتاب بتقديم الدكتور جمال الدين ناجي، المدير العام السابق للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.

وقال الناجي في تقديمه: “العنوان الذي اختاره المؤلف يقول كل شيء”، كما أشار إلى أن “لدى الكاتب شغف للتفكير، غالباً ما يكون جريئاً، بخصوص نظريات التواصل والتطبيق العملي على الدياليكتيك الذي يحكم هذين الحقلين ويغذيهما، في تناقض لا يمكن إنكاره في الجوهر والأهداف وحتى القيم”.

يشار إلى أن صاحب الكتاب يعمل أستاذا باحثا بجامعة “ظهر المهراز” بمدينة فاس، وهو خبير وباحث في التواصل والترجمة، وسبق أن اشتغل صحافياً في وكالة المغرب العربي للأنباء لعدة سنوات.

تواصل أزمة وأزمة تواصل كتاب مصطفى اللويزي

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
الطفولة تتنزه رغم الوباء
السبت 16 يناير 2021 - 22:59 3

الطفولة تتنزه رغم الوباء

صوت وصورة
حملة للتبرع بالدم في طنجة
السبت 16 يناير 2021 - 22:09 1

حملة للتبرع بالدم في طنجة

صوت وصورة
عوامل انخفاض الحرارة بالمغرب
السبت 16 يناير 2021 - 17:11 6

عوامل انخفاض الحرارة بالمغرب

صوت وصورة
جولة ببحيرة الكاسطور في مونتريال
السبت 16 يناير 2021 - 15:55 10

جولة ببحيرة الكاسطور في مونتريال

صوت وصورة
مؤتمر دولي لدعم الصحراء
الجمعة 15 يناير 2021 - 22:35 8

مؤتمر دولي لدعم الصحراء

صوت وصورة
قافلة كوسومار
الجمعة 15 يناير 2021 - 21:34 1

قافلة كوسومار