توخيل يشيد بخبرة زياش في دوري أبطال أوروبا

أبدى الألماني طوماس توخيل، مدرب نادي تشلسي الإنجليزي، سعادته بأداء الدولي المغربي حكيم زياش في مباراة أول أمس الأربعاء بين “البلوز” وأتليتيكو مدريد الإسباني، ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشاد توخيل بعد المباراة بخبرة زياش في دوري الأبطال، مستحضرا تألقه مع فريقه السابق أجاكس أمستردام الهولندي، الذي بلغ معه قبل موسمين المربع الذهبي للمسابقة ذاتها.

وأقر المدرب الألماني بمعاناة “أسد الأطلس” مع أسلوب لعبه داخل النادي “اللندني”، قائلا: “زياش يميل إلى اللعب بشكل إبداعي، وهذا ما يجعله يعاني قليلا في التكيف مع أسلوبي”، مضيفا: “إن الأهم هو أنه يقدم الإضافة للمجموعة”.

وساهم زياش، البالغ من العمر 28 عاما، في بلوغ فريقه دور الربع من دوري أبطال أوروبا، بعدما وقع الهدف الأول في المباراة التي حسمها ممثل إنجلترا بثنائية نظيفة.