توزيع مساعدات إنسانية على دواوير العيون الشرقية

استفادت دواوير تابعة للنفوذ الترابي للعيون الشرقية، الاثنين، من مساعدات إنسانية قدمتها قافلة خيرية قادمة من الناظور، من تنظيم جمعية صوت شباب البستان للثقافة والتنمية.

وشارك في القافلة ذاتها، التي تأتي في إطار حملة “دفء” لمساعدة العائلات المعوزة الساكنة في المناطق النائية، على مواجهة الظروف المناخية الباردة التي تمر بها البلاد، عدد من المتطوعين والفاعلين الجمعويين من الناظور.

وفي هذا الإطار، قال ياسين اقويدري، رئيس الجمعية المنظمة، “استهدفت القافلة الخيرية 43 عائلة بدواوير تابعة للعيون الشرقية، إذ تم توزيع الملابس الشتوية على حوالي 300 شخص، ومنح 80 بطانية، إضافة إلى توزيع 3 كراسٍ متحركة، و5 عكاكيز طبية لذوي الاحتياجات الخاصة، وتزويد أحد المساجد بالزرابي”.

وأضاف اقويدري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قائلا: “تهدف القافلة أساسا إلى تحقيق العمل الخيري بمساعدة الدواوير النائية المعزولة، التي يعاني أغلبها من البرد وقلة الإمكانات الضرورية”، مؤكدا في الختام أن “أعضاء الجمعية يعملون، حاليا، على إعداد قافلة ثانية تشمل دواوير أخرى في الأيام المقبلة”.