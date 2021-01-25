توزيع ملابس شتوية على أطفال محتاجين بالناظور

على مدار أيام، استهدفت حملة لتوزيع الملابس الشتوية من تنظيم الجمعية الإنسانية من أجل العالم، بتنسيق مع جمعية شباب المستقبل، أطفالا بعدد من المناطق التابعة للنفوذ الترابي لإقليم الناظور.

وتستمر الحملة التي تنظمها الجمعية المتواجد مقرها بالديار البلجيكية للعام الثاني على التوالي، عبر عمليتي جمع المساهمات من المحسنين داخل وخارج البلاد وإعادة توزيعها على الأطفال من الفئات المعوزة.

وقال كمال شيلح، ممثل الجمعية الإنسانية من أجل العالم بالمغرب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن الحملة “تأتي في ظل الظروف المناخية الباردة التي تعيشها عدد من المناطق في بلادنا، من أجل مساعدة أطفال الفئات المعوزة القاطنين في هذه المناطق”.

وأضاف: “بمساعدة عدد من الفاعلين، قمنا لمدة أيام بجمع كافة التبرعات التي توصلنا بها، وهي عبارة عن ملابس شتوية جديدة ومستعملة بمساهمة عدد من المحسنين ومنهم أفراد من الجالية المقيمة بالخارج الذين تفاعلوا بشكل إيجابي مع الحملة، قبل توزيعها على الأطفال المستفيدين”.

وأكد شيلح في ختام تصريحه أن “هذه الحملة الخيرية مستمرة طيلة فصل الشتاء، وستشمل عددا من المناطق الأخرى داخل النفوذ الترابي لإقليم الناظور”، مشيدا بـ”كافة المجهودات المبذولة من طرف كل المتدخلين لإنجاح هذه المبادرة الإنسانية”.