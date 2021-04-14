توسيع اختصاصات الأكاديميات الجهوية يقلق أساتذة الوظيفة العمومية

في خضمّ استمرار احتجاجات “الأساتذة المتعاقدين”، ومطالبتهم بإدماجهم في سلْك الوظيفة العمومية، تسُود مخاوف في صفوف الأساتذة المرسّمين، بدورهم، من أن يتمّ إلحاقهم بـ”نظام التعاقد” الذي تدبّره الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
هذه المخاوف أذكاها تسجيلٌ صوتي لأستاذة نبّهت فيه زملاءها إلى أنها فوجئت عند سحْبها شهادة الأجرة من مؤسستها البنكية بكون الشهادة صادرة عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، لا وزارة التربية الوطنية، كما كان معمولا به في السابق.
ويتساءل الأساتذة المرسّمون حول ما إن كانت وزارة التربية الوطنية ستُلحقهم بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بعد أن أصبحت شهادات أجورهم تحمل شعار الأكاديميات وليس شعار الوزارة، كما أصبحوا يوقعون عُقدهم مثلهم مثل “الأساتذة المتعاقدين”.
في المقابل نفى محمد بنزرهوني، مدير مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، وجود أي توجه نحو إلحاق الأساتذة المرسّمين بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وقال إنّ الغاية من تفويض منْح شهادة الأجرة للأكاديميات هي تقريب الخدمات الإدارية من الأساتذة.
وأفاد بنزرهوني، في تصريح لهسبريس، بأن هذا القرار يندرج ضمن تفعيل اللاتمركز الإداري في قطاع التربية والتكوين، مردفا: “فوّضنا عددا من الاختصاصات للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، التي لا يُعقل أن تكون لديها صلاحية اتخاذ القرار في حق الموظفين ولا يُعطى لها اختصاص منْح شهادة الأجرة”.
وأوضح مدير مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية أنّ عددا من الشهادات الإدارية، مثل شهادة العمل وشهادة مغادرة التراب الوطني، يُسلّمها إما مدير المؤسسة التعليمية أو المدير الإقليمي، وأنّ تفويض اختصاص تسليم شهادة الأجرة للأكاديميات يندرج ضمْن هذا النهج، لتقريب الخدمة الإدارية من المرتفقين.
وأضاف المتحدث ذاته: “حرام أن ينتقل الأستاذ من مدينة زاكورة إلى الرباط، مثلا، من أجل سحْب شهادة معينّة”، معتبرا أنّ الأهم “هو مضمون شهادة الأجرة، وليس ما إن كانت تحمل شعار وزارة التربية الوطنية أو الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، لأن الهدف هو جعل الخدمات الإدارية مُتاحة ليس فقط في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بل داخل المؤسسات التعليمية”.
وبالعودة إلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المتعلق بتفويض بعض الاختصاصات للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الصادر في 12 فبراير 2018، فإن تسليم شهادة الأجرة يوجد ضمن الاختصاصات المخوَّلة للأكاديميات، حسب ما هو منصوص عليه في المادة 15، المتعلقة بالعلاقة مع المرتفقين وتسليم الوثائق الإدارية.
وكانت وزارة التربية الوطنية أصدرت بلاغا أعلنت فيه أنه تقرر تجسيد القرارات المجسِّدة للوضعيات الإدارية والمالية لعموم الموظفين والأطر الإدارية والتربوية بمختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية، وكذا تسلُّم مختلف الوثائق المرتبطة بها، بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أو المديريات الإقليمية الواقعة في مجالها الترابي.
وفيما يخص تخوف الأساتذة المرسمين في سلك الوظيفة العمومية من أن يتم إلحاقهم بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، استغرب مدير مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية النقاش الدائر حول هذا الموضوع، معتبرا إياه “سوء فهم”، ومضيفا أنّ مسألة تفويض اختصاصات للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين “أمر عادي، وهو في صالح نساء ورجال التعليم”.
ههههه ولماذا الخوف؟او مماذا الخوف ؟ هل الخوف على الاجور المرتفعة دون أي مجهود يذكر؟ أو الخوف من فضح تدني مستوى بعض الأطر؟ اقول البعض وليس الكل، اتقوا الله في أبنائنا ..
كنا ندعو الحكومة السابقة لايجاد حل جذري للمشكل عندما طرح مشكل التعاقد بخصوص الفوج الاول و طالبنا الحكومة حينها ان تكون شجاعة و تتخد تدابير جذرية اما بالغاء التعاقد او تفعيل التخلي عن المنصب و بالتالي طرد من يرفض العقدة لكن جبن الحكومة و ترددها ادى لتدهور الوضع و تعقده اكثر خاصة مع التحاق المزيد من المتعاقدين و سيطرة اشخاص راديكاليين على توجهات التنسيقية
للي بغا يخدم بالمعقول ماعندو مناش يخاف مهما كانت طبيعة القوانين المنظمة للعمل و بغض النظر عن طبيعة القطاع الذي يشتغل فيه.
كنت في الأول ضد هذه الفئة من الأساتذة ولكن بعد أن شاهدت ما تقدمه من خدمات وتضحيات داخل الفصول الدراسية أصبحت أكن لهم كل الاحترام والتقدير واطلب من السيد الوزير اجاد حل في اقرب وقت
هل العقلية لا تتبدل تقريب الإدارة من المواطن أو الموظف ما العيب في ذلك ، وحتى لو ألحقنا بالأكاديميات ما ذا سيضيع لنا المخط التصاعدي الآن هو كثلة الأساتذة أطر الأكاديمية في الإرتفاع ىلآن أعتقد أنهم تجاوزوا ألأساتذة النظاميين بنسبة مئوية معينة ، نقل ملفات الأساذة النظاميين لا يغير شئء في وضعيتهم المالية والإدارية ، الأساس هو أن يكون مطلبنا مستقبلا هو رفع الأجر في حالة إدراجنا في الأكاديميات بدون الدخول في التفاصيل هذا الملف هو شغل النقابات إن كان لهم مؤهلات الترافع عن هذا الملف ، توجه الدولة هو الجهوية الموسعة ولا نشكل عرقلة في الموضوع بل يجب أن نكون إيجابيين في الموضوع وهو ما يجب أن يتفهمه الأساتذة أطر الأكاديمية.في الجهوية الموسعة موظف عمومي وموظف أكاديمي نفس الحقوق والواجبات.
عدم رجعية القوانين قاعدة تشريعية أساسية لا يمكن تجاوزها.تجاوز قانون قديم و تعويضه بقانون جديد يجب أن يراعي تحسين الأوضاع و نظام الترقي التحفيزي لا العكس.قطاع التعليم قطاع وطني يجب أن تسود فيه وحدة التصورات أما الجهوية المتقدمة فهذا تدبير إداري محض..و خوصصة التعليم أو تفويته لتدبير جهوي لا يستقيم مع إلزامية تقديم الخدمة العمومية بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع بنات و أولاد الشعب المغربي كخصوصية لهذا القطاع مقارنة مع قطاعات أخرى. الخوصصة لها مجالات أخرى و ليس مجالها التعليم كقطاع إجتماعي.
ينبع -تخوف بعض الاساتذة المرسمين-من عدم الالمام بالقوانين ،وخاصة-القانون الاداري-،ولذلك فيجب أن -نفيق الاحمق بضربه بالحجر -كما تقول العامة،وأكاديميات التربية والتكوين خاضعة لقانون07،الذي يمنح صلاحيات واسعة لمدرائها ،جهويا من اجل تخفيف الاعباء عن الوزارة الوصية،وهذا تكريس للامركزية،وتكريس للجهوية الموسعة،وتقريب للادارة من المواطنين،ويجب أن نعلم أن مدير الاكاديمية-آمر بالصرف-،ولذلك فأمر تسليم الوثائق الادارية من الاكاديمية أمر عادي،ويجب تثمينه،أما من يتحكم في الاستاذ-المرسم-فهو أجره الصادر منSomme général،أي من المالية المركزية ،عكس الاستاذ -المتعاقد-فهو صادر من الاكاديمية ،واذا تعمقنا ،فالحالتين متشابهتين ،لانه في الاول والاخير -الخزينة المركزية-هي التي ترسل و تدبر العملية المالية ،وللاشارة فمختلف الوثائق الادارية والمالية للاستاذ أصبحت متاحة محليا أي من طرف رئيسه المباشر الذي يستخرجها رقميا أو الكترونيا،واذا تعذر ذلك فامكان اللجوء الى المصالح التعليمية الاقليمية…
إذا حاولوا إلحاق الأساتذة المرسلين بنظام التعاقد “بالرغم من عدم توقيع الأساتذة عليه ” سينتهي التعليم في المغرب، لن يبقى أعرج فحسب بل سيصبح مقعد
على الجميع اليوم أن يعي بأن تنمية الهامش المغربي لا يمكن أن تتم إلا في إطار الجهوية، وأن الجهوية لا يمكن تفعيلها إلا بتفويض بعض صلاحيات المركز إلى المصالح الخارجية بالجهات والأقاليم، والأمر الذي يجب تعميق النقاش فيه وتوضيحه هو ما هي الضمانات والمساطر والآليات التي ستضمن عدم المس بالحقوق والمكتسبات ..
على الاكاديميات المشغلة إحالة رؤوس الفتنة على المحاكم احتكاما للعقد الموقع والمصادق عليه ،أليس العقد شريعة المتعاقدين.!؟
قبل ذلك التكثيف من الاقتطاعات ثم الاقتطاعات ومحاسبة المديرين المتسترين على المضربين .فالامواال أموال الشعب وهي أمانة في رقبتهم ،الشعب الذي ضاع ابناؤه مع هؤلاء المتقاعسين بمستواهم الضعيف والضعيف جدا وبالغيابات والتغيبات الظالمة .
فاللهم من أراد بهذا البلد الآمن شرا فاجعل كيده في نحره.
سلام إخواني الهسبريسيين:
هذا رآه شيء عادي راكم نتوما معشر الأساتذة ولفتو البكاء على الصغيرة و الكبيرة حتى وصلتو القطاع لهاد الحالة لي كاينة دابا.
أنا بعدا كيبان ليا يا إما كلشي إكون مرسم يا إما كلشي تعاقد؛ هاد الجخليطة لي كاينة دابا مافي صالح تاواحد.
واحد صديق ديالي متعاقد گال ليا أن بعض الأساتذة المرسمين كيگولو للمتعاقدين: متبردوش الطرح راهم غير إتهناو منكم إوصلو لينا،
أنا شخصيا مع مجانية التعليم و مع أن الأستاذ خاص تكون عندو هبة وقار و احترام، ولكن تتأكد ليكم أن بعض الأساتذة القدماء هوما لي وصلونا لهادشي.
أشباه الأساتذة المعقدين المتعاقدين أرادوا من خلال هذا الكلام خلط جميع الأوراق …و محاولة جعل الأساتذة في كفة واحدة من أجل أن يتضامن معهم الأساتذة المرسمين…حيلة لن تنطلي على أحد ….
فلو وضعنا جميع المتعاقدين في كفة و بعض المرسمين في كفة إطارا كفة المتعاقدين إليهم نكالا….
أن يقال ان التعاقد جريمة كما هو وارد في اللافتة المرفوعة في الصورة … هو من قبيل اطلاق الكلام على عواهنه… ما لا تعرفه هذه الفئة من الاساتذة ان التوظيف عن طريق التعاقد موجود في جميع دول العالم …. و معمول به في المغرب منذ صدور ظهير الوظيفة العمومية سنة 1958…. الا ان نطاق تطبيقه كان ضيقا …..
و طبيعي ان يجهل هؤلاء الشباب العديد من الامور و منهاتاريخ التعاقد في المغرب لكونهم ضعيفي المستوى وهم اصلا نتاج السياسة التعليمية الفاشلة التي تميز بها المغرب حلال العقدين الماضيين …
فاقد الشيئ لا يعطيه … من تعلم في ظل سياسة تعليمية فاشلة لا يمكن ان يكون مؤهلا لتدريس ابناء الشعب …
ابناؤنا اصبحوا رهائن بيد من قيل عنه كاد ان يكون رسولا…العالم يتطور بتطور مفهوم الدولة حيث خرجت الدولة من نظام المركزية الى مفهوم الجهوية…لقد قيل عن العتليم بصفة عامة انه محافظ ولا يقبل التطور…دائما ننظر بعين الماضي….الحكومة منسجمة مع اطروحتها وهي مفهوم الجهوية كاختيار تنموي….كفى من المبررات التي يكون ضحيتها فلذات اكبادنا….
نطالب بقانون موحد يشمل جميع الشغيلة التعليمية إما القانون الأساسي أو الوظيفة العمومية (لا للفئوية الموسعة). انتهى.
تقريب الإدارة بهدا المفهوم اكل عليها الضهر وشرب.العالم يعمل بالنظام المعلوماتي في جميع الامور .نرجع دائما للوراء لسبب غير مفهوم.
رحم الله زمنا كان فيه المعلم والأستاذ يدخلان للسلك التعليمي من بابه الأساسي.
كان المعلم أو الأستاذ يقضي سنتين من التكوين ويخرج معلما أو أستاذا متدربا. وبعد سنتين يستفيد من الترسيم إن نجح في الامتحان المخصص لذلك.
ولم يكن وجود للإضرابات ولا للإحتجاجات ، بل كان الهدف للأستاذ هو التلميذ وهاجسه الأساسي هو الحصول على أكبر نسبة من النجاح .
وما أعرفه عن التعاقد هو أن المتعاقد يحترم ما وقع عليه بالحرف هنا بفرنسا، ولا يستفيد من الإدماج في الوظيفة العمومية إلا بعد النجاح في المباريات المخصصة لذلك.
هههههه………نعرف من ينشر هذه الإشاعات المكشوفة الغبية ، و أهدافهم من نشرها ، إنها يا سادة ما تسمي نفسها التنسيقيات ، التي تريد نشر البلبلة و الفتنة وسط الأساتذة الذين لا زالوا ملتزمين بعملهم و أقسامهم…….. الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها…….
” أنها فوجئت عند سحْبها شهادة الأجرة من مؤسستها البنكية بكون الشهادة صادرة عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين”
فوقاش عمرو شي موظف سحب شهادة الأجرة من المؤسسة البنكية ديالو ؟؟؟؟
هادشي غير كدوب أو صافي
المطلب الوحيد والاهم في ملف التعاقد هو مشكل التقاعد فيجب النضال من أجل مماثلة صندوق منح الرواتب بالصندوق المغربي للتقاعد.اما عدا ذلك فليس هناك فرق بين التوظيف الجهوي والتوظيف العمومي.