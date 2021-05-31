توقيع إصدارين ثقافيين للضعيف ودادة بمكناس

شهدت مدينة مكناس، السبت، حفل تقديم وتوقيع كتاب “المسرح: ورشة مفتوحة” للمخرج بوسلهام الضعيف، و”L’être et le paraître” لمؤلفه عبد العزيز دادة.

أطر هذا الحفل الذي احتضنه المركب التربوي “لابيل إكسلنس”، الأستاذ الجامعي المصطفى المريزق، وذلك وسط حضور لفيف من الفعاليات التربوية والثقافية بالمدينة، إلى جانب نخبة من تلاميذ المركب ذاته ممن نالوا مراتب متقدمة في مشروع “قراء التميز”، الذين تم بالمناسبة توزيع الجوائز التشجيعية عليهم.

وقال منشط حفل توقيع الإصدارين المصطفى المريزق إن هذه المناسبة، التي نظمت بشراكة مع مؤسسة كريمة النميري للأعمال الثقافية والاجتماعية، شكلت لمة ثقافية بامتياز للحديث عن المسرح من خلال استعراض كتاب بوسلهام الضعيف الذي يكشف الجوانب التطبيقية للعمل المسرحي.

كما شكل هذا الحفل، يضيف المتحدث، مناسبة لاكتشاف كتاب عبد العزيز دادة، الذي قال عنه إنه يستحق بدوره القراءة لكون المؤلف “نجح في الجمع بين طيات كتابه الأدبي بين السيرة الذاتية والبيوغرافيا والذاكرتين الفردية والجماعية والتاريخ”.

واعتبر المريزق أن تنظيم هذه التظاهرة داخل مؤسسة تربوية يشكل رسالة موجهة إلى جميع المؤسسات التعليمية للانفتاح على الفعل الثقافي من أجل تحفيز المتعلمين والناشئة على القراءة والاهتمام بالثقافة.