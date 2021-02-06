توقيف شخص على ذمة "قتل متشرد" في أكادير‎

توقيف شخص على ذمة "قتل متشرد" في أكادير‎
صورة: هسبريس
السبت 6 فبراير 2021 - 17:21

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير شخصا للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، السبت، توصلت به هسبريس، قالت من خلاله إن المشتبه فيه، البالغ من العمر 32 سنة، كان قد عرض الضحية الذي يعيش حالة التشرد لاعتداء جسدي عن طريق الرشق بالحجارة بمنطقة خلاء بمدينة أكادير؛ مما تسبب في وفاته، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

الرشق بالحجارة الشرطة القضائية بمدينة أكادير الضرب والجرح المفضي إلى الموت المديرية العامة للأمن الوطني

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