توقيف عسكريين إثر محاولة انقلاب في النيجر

أوقف عسكريون في النيجر إثر محاولة انقلاب، ليلة الثلاثاء الأربعاء، و”الوضع تحت السيطرة” وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر أمني.

وقال المصدر: “وقعت اعتقالات في صفوف عدد قليل من عناصر الجيش كانوا وراء محاولة الانقلاب. لم تفلح هذه المجموعة في الاقتراب من القصر الرئاسي بعد أن ردّ الحرس”.

وصرح سكان في الحي الذي يوجد به مقر الرئاسة في نيامي، لوكالة فرانس برس، بأن نيران الأسلحة الثقيلة والخفيفة أيقظتهم ليلا. وقال أحدهم: “إطلاق النار كان عنيفا من أسلحة ثقيلة وأخرى خفيفة”.

تأتي محاولة الانقلاب قبل التنصيب، المقرر يوم الجمعة في نيامي، للرئيس المنتخب الجديد محمد بازوم، المقرب جدا من رئيس الدولة المنتهية ولايته محمد يوسفو، والذي طعن منافسه الرئيس السابق محمد عثمان في نتائج الانتخابات.

وتسليم السلطة بين محمد يوسفو ومحمد بازوم هو الأول بين رئيسين منتخبين ديمقراطيا في تاريخ النيجر التي شهدت، سابقا، أربعة انقلابات منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960.