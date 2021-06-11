توقيف متورطين في إلحاق خسائر مادية بممتلكات بالبيضاء‎

توقيف متورطين في إلحاق خسائر مادية بممتلكات بالبيضاء‎
صورة: أرشيف
الجمعة 11 يونيو 2021 - 14:28

أوقفت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، مساء الخميس، شخصين، أحدهما قاصر يبلغ من العمر 17 سنة؛ وذلك للاشتباه في تورطهما في إلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير وإحداث الفوضى بالشارع العام.

المديرية العامة للأمن الوطني قالت في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، إن مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء كانت قد توصلت بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص في إحداث الفوضى وإلحاق خسائر مادية بثماني مركبات كانت مستوقفة بالشارع العام بحي السلام بالمدينة ذاتها؛ وهو ما استدعى تدخل دوريات الشرطة، التي تمكنت من إعادة فرض النظام العام.

كما أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هويات المشتبه فيهم، حيث تم توقيف اثنين من بينهم بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إيداع المشتبه فيه الراشد تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالموقوف القاصر تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

الدار البيضاء الشرطة المديرية العامة للأمن الوطني ممتلكات الغير

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