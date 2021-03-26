توقيف متورطين في سرقة ممتلكات الغير بالناظور

توقيف متورطين في سرقة ممتلكات الغير بالناظور
صورة: هسبريس
الجمعة 26 مارس 2021 - 14:55

تمكنت عناصر الدرك الملكي بجماعة سلوان، التابعة ترابيا لإقليم الناظور، في عمليتين متفرقتين، من توقيف 5 أشخاص مشتبه في ارتكابهم سرقة ممتلكات الغير.

وحسب مصدر هسبريس، فقد مكنت العملية الأولى من توقيف 3 أشخاص متورطين في سرقة معدات من أحد المستودعات بالحظيرة الصناعية بسلوان. وعلى إثر التحريات التي قامت بها عناصر الدرك الملكي، تم استرجاع المسروق.

وفي العملية الثانية، جرى توقيف شخصين بعد توصل عناصر الدرك الملكي بسلوان بتبليغ عن سرقة مجموعة من التجهيزات المنزلية من منزل بدوار تاوريرت بوستة.

واحتفظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال باقي أطوار البحث ومواجهتهم بالمنسوب إليهم.

إقليم الناظور الدرك الملكي جماعة سلوان سرقة ممتلكات الغير

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
انفجار مهول في سيدي مومن
الجمعة 26 مارس 2021 - 17:42 6

انفجار مهول في سيدي مومن

صوت وصورة
افتتاح منصة للابتكار بالبيضاء
الجمعة 26 مارس 2021 - 16:29 1

افتتاح منصة للابتكار بالبيضاء

صوت وصورة
أوزون تنظف القصر الكبير
الجمعة 26 مارس 2021 - 15:23 3

أوزون تنظف القصر الكبير

صوت وصورة
جائزة تميز المرأة المغربية
الجمعة 26 مارس 2021 - 13:50 4

جائزة تميز المرأة المغربية

صوت وصورة
الدميعي يدرب الكوكب المراكشي
الجمعة 26 مارس 2021 - 11:30 3

الدميعي يدرب الكوكب المراكشي

صوت وصورة
ليلى لمريني فنانة الملحون
الجمعة 26 مارس 2021 - 10:59 2

ليلى لمريني فنانة الملحون