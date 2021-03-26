توقيف متورطين في سرقة ممتلكات الغير بالناظور

تمكنت عناصر الدرك الملكي بجماعة سلوان، التابعة ترابيا لإقليم الناظور، في عمليتين متفرقتين، من توقيف 5 أشخاص مشتبه في ارتكابهم سرقة ممتلكات الغير.

وحسب مصدر هسبريس، فقد مكنت العملية الأولى من توقيف 3 أشخاص متورطين في سرقة معدات من أحد المستودعات بالحظيرة الصناعية بسلوان. وعلى إثر التحريات التي قامت بها عناصر الدرك الملكي، تم استرجاع المسروق.

وفي العملية الثانية، جرى توقيف شخصين بعد توصل عناصر الدرك الملكي بسلوان بتبليغ عن سرقة مجموعة من التجهيزات المنزلية من منزل بدوار تاوريرت بوستة.

واحتفظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال باقي أطوار البحث ومواجهتهم بالمنسوب إليهم.