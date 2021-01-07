توقيف متورط في الهجرة غير الشرعية نواحي الناظور

أحالت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الناظور على النيابة العامة المختصة، صباح الخميس 7 يناير الجاري، شخصا يبلغ من العمر 32 سنة، يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وحسب مصدر هسبريس، فقد جرى توقيف المشتبه فيه بالمنطقة القروية “أركمان” التابعة ترابيا لإقليم الناظور، تنفيذا لثلاث مذكرات بحث صادرة في حقه على الصعيد الوطني لتورطه في قضية تتعلق بتنظيم الهجرة غير المشروعة، كانت قد أسفرت عن توقيف أربعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بهذه الشبكة، قبل أن تتم إحالتهم على النيابة العامة المختصة في غضون شهر يونيو من السنة المنصرمة.

واستنادا إلى المصدر ذاته، فقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز ثلاثة هواتف محمولة وسيارة خفيفة، إضافة إلى مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وفي السياق ذاته، أخضع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، قبل أن تتم إحالته على العدالة صباح يوم الخميس.