توقيف مختل عقلي لاعتلاء سيارة‎ عاريا بالبيضاء

توقيف مختل عقلي لاعتلاء سيارة‎ عاريا بالبيضاء
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الجمعة 19 مارس 2021 - 16:19

تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء، بسرعة وجدية، مع صورة تداولها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، تظهر مباشرة مجموعة من عناصر الشرطة لعملية ضبط شخص عاري الجسد يقف على سطح سيارة؛ وهي الصورة التي تبين أنها شكلت موضوع تدخل أمني باشرته، أمس الخميس، عناصر الشرطة التابعة لمنطقة أمن أنفا بالعاصمة الاقتصادية.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد توصلت بإشعار حول قيام الشخص المعني، الذي ينحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء والذي تبدو عليه علامات الخلل العقلي، باعتلاء سطح سيارة متوقفة بأحد الأزقة المتفرعة عن شارع المسيرة بمدينة الدار البيضاء. وعلى الفور، وجهت المصالح الأمنية أقرب دوريات للشرطة إلى مكان الواقعة، من أجل ضبط الشخص المعني وتفادي تعريض سلامته الجسدية وأمن وسلامة المواطنين لأي خطر.

وقد جرى إخضاع المعني لبحث أولي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم إيداعه رهن المراقبة الطبية بقسم الأمراض النفسية والعقلية بالمستشفى الجامعي ابن رشد.

الخلل العقلي دول إفريقيا جنوب الصحراء لمراقبة الطبية ولاية أمن الدار البيضاء

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‫تعليقات الزوار

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  • سكفاندري
    الجمعة 19 مارس 2021 - 16:23

    السيد شاف رونج روفر و مبغيتوهش يتعرى … عادي في بعض الاحيان الشخص تنتابه مثل هاته النزوات و هاذا يقع حتى في أمريكا و أوروبا و الله يشافي الجميع.

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