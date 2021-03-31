توقيف مرشحين للهجرة ببني أنصار بينهم جزائريون‎

توقيف مرشحين للهجرة ببني أنصار بينهم جزائريون‎
صورة: أرشيف
الخميس 1 أبريل 2021 - 00:27

قامت السلطة المحلية والأمنية بمدينة بني أنصار بعمليات تمشيط ضواحي المدينة، التابعة ترابيا لعمالة إقليم الناظور، حيث تمكنت من إحباط عملية للهجرة غير النظامية.

مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أوردت أن العملية مكنت من توقيف 52 مرشحا للهجرة غير النظامية؛ بينهم ثلاثة جزائريين وسودانيان.

وقد نُقل جميع هؤلاء الأشخاص الموقوفين إلى مقر الأمن، من أجل تعميق البحث معهم وتحديد هوية الواقفين وراء تنظيم عمليات الهجرة غير النظامية انطلاقا من سواحل الناظور.

الهجرة غير النظامية بني أنصار جزائريون سواحل الناظور

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‫تعليقات الزوار

1
  • البيضاوي
    الخميس 1 أبريل 2021 - 00:31

    الدولة الوحيدة في العالم التي تنتج البترول والغاز والذهب ورغم دلك يموت شبابها يوميا في البحر هي الحار الشرقي؟؟!!!

    0
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