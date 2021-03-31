توقيف مرشحين للهجرة ببني أنصار بينهم جزائريون‎

قامت السلطة المحلية والأمنية بمدينة بني أنصار بعمليات تمشيط ضواحي المدينة، التابعة ترابيا لعمالة إقليم الناظور، حيث تمكنت من إحباط عملية للهجرة غير النظامية.

مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أوردت أن العملية مكنت من توقيف 52 مرشحا للهجرة غير النظامية؛ بينهم ثلاثة جزائريين وسودانيان.

وقد نُقل جميع هؤلاء الأشخاص الموقوفين إلى مقر الأمن، من أجل تعميق البحث معهم وتحديد هوية الواقفين وراء تنظيم عمليات الهجرة غير النظامية انطلاقا من سواحل الناظور.