توقيف مشتبه في اختطافه امرأة بالقصر الكبير‎

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمفوضية الشرطة بمدينة القصر الكبير، مساء الجمعة، مشتبها في تورطه في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أن المشتبه به ضُبط في عملية مشتركة باشرتها عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي بالجماعة القروية السواكن على بعد ستة كيلومترات في اتجاه طنجة، وهو في حالة تلبس باحتجاز الضحية البالغة من العمر 39 سنة، والتي شكلت موضوع بلاغ بالاختطاف من طرف زوجها في اليوم نفسه.
إجراءات البحث والتنقيط، يضيف البلاغ، أوضحت أن المشتبه فيه يشكل موضوع بحث من أجل السرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض، وأنه اختطف الضحية بسبب خلافات مع ابنها القاصر.
وقد وُضع المشتبه فيه، البالغ من العمر 28 سنة، من ذوي السوابق القضائية، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري بإشراف من النيابة العامة المختصة؛ وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
سبب مثل هته الجرائم وكثرتها هي تساهل القضاء والأحكام الهزيلة والخفيفة. لو كانت العقوبات جد جد مشددة لكان المجرمون ياخذون العبرة.
صمت الحكومة و غياب المسؤولين عن الدولة من الظهور في المشهد السياسي و المجتمعي بالمغرب، شجع و سيشجع اكثر على الجريمة…. يحب تدارك الأمر قبل فوات الأمان و عودة كل مسؤول إلى عمله بالشكل الصحيح… ما معنى أن تكون وزير او برلماني او رئيس حكومة او مسؤول سامي و انت شبح في الدولة… لا يعلم المغاربة ما هو دورك و ما ذا تفعل في يومك. هذا الغياب “لسقف البيت” يفتح المغرب على المجهول… يحب التواصل بشكل يومي مع المجتمع و حضور الإعلام بشكل مهني و عدم ترك البلد ضيعة للمجرمبن و النصابة.. راه حتى الأمن لا يستطيع القيام بكل شيء في غياب باقي المؤسسات و شخير رئيس الحكومة و نومه العسلي في ظل مغرب مرتبك و لا يعرف اين يسير
دليل أكبر على اننا وصلنا إلى الحضيض. .. والسجن عنذ أكثرية من المجرمين مجرد فندق مصنف من خمسة نجوم…. ﻻبد من أحياء أيام زمان عندما يسمع احدهم السجن وما ينتظره ترتعد فرائسه …. لو قام شخص بنفس العمل بأوروبا لداق وبال أمره ؟! لكن لما كثر الحديث عن الحرية والديمقراطية المقدسة أصبح المواطن تنهشه الكﻻب الضالة حيثما سار وارتحل…