توقيف مشتبه في اختطافه امرأة بالقصر الكبير‎

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمفوضية الشرطة بمدينة القصر الكبير، مساء الجمعة، مشتبها في تورطه في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أن المشتبه به ضُبط في عملية مشتركة باشرتها عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي بالجماعة القروية السواكن على بعد ستة كيلومترات في اتجاه طنجة، وهو في حالة تلبس باحتجاز الضحية البالغة من العمر 39 سنة، والتي شكلت موضوع بلاغ بالاختطاف من طرف زوجها في اليوم نفسه.

إجراءات البحث والتنقيط، يضيف البلاغ، أوضحت أن المشتبه فيه يشكل موضوع بحث من أجل السرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض، وأنه اختطف الضحية بسبب خلافات مع ابنها القاصر.

وقد وُضع المشتبه فيه، البالغ من العمر 28 سنة، من ذوي السوابق القضائية، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري بإشراف من النيابة العامة المختصة؛ وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.