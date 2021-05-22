توقيف 3 أشخاص متورطين في "جريمة آسفي"

توقيف 3 أشخاص متورطين في "جريمة آسفي"
صورة: هسبريس
السبت 22 ماي 2021 - 18:14

أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي بأنه تم فتح بحث قضائي من طرف الشرطة القضائية، تحت إشراف هذه النيابة العامة، في جريمة القتل التي راح ضحيتها أحد الأشخاص بمدينة آسفي، والتي تم تداولها بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف الوكيل العام، في بلاغ صادر عنه، أن الأبحاث والتحريات أسفرت عن توقيف ثلاثة أشخاص قدموا أمام هذه النيابة العامة للاشتباه في ارتكابهم جريمة القتل العمد ومحاولته.

وزاد البلاغ أنه تمت إحالتهم على قاضي التحقيق بهذه المحكمة بناء على مطالبة بإجراء تحقيق في حقهم، وتم إيداعهم السجن المحلي بآسفي على ذمة التحقيق.

آسفي بلاغ جريمة قتل وكيل الملك

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