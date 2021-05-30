توكسيدو تطلق اللاب توب InfinityBook Pro 14 الجديد

أعلنت شركة توكسيدو عن إطلاق اللاب توب InfinityBook Pro 14 الجديد، والذي يأتي بوزن خفيف للغاية لا يتعدى واحد كجم، بينما لا يزيد سُمكه عن 15.6 ملم.

وتروج الشركة الألمانية لجهاز اللاب توب الجديد من خلال شاشة IPS قياس 14 بوصة، والتي تعمل بدقة الوضوح 1920 x 1200 بيكسل وبمعدل تنشيط صورة 60 هرتز، كما يتوافر موديل بشاشة LTPS بدقة وضوح 2880 x 1600 بيكسل وبمعدل تنشيط صورة 90 هرتز، وتبلغ درجة السطوع القياسية 400 نيت ونسبة التباين 1500:1.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على معالجات إنتل Tiger Lake حتى الموديل Core i7-1165G7 رباعي النوى وبطاقة الرسوميات Iris Xe G7 iGPU، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي RAM بسعة تصل إلى 64 جيجابايت واثنين من أقراص الحالة الساكنة M.2 SSD مع تقنية الواي فاي 6 وتقنية البلوتوث 5.1.

ويزخر جهاز توكسيدو InfinityBook Pro 14 الجديد بالعديد من منافذ التوصيل مثل منفذ Tunderbolt 4 واثنين من منافذ USB-C 3.2 من الجيل الثاني واثنين من منافذ USB-A 3.2 من الجيل الأول ومنفذ HDMI 2.0 وقارئ بطاقة الذاكرة SD.

ويعتمد اللاب توب على نظام التشغيل لينوكس بشكل افتراضي ويمكن تثبيت نظام مايكروسوفت ويندوز نظير تكلفة إضافية. ويبدأ سعر اللاب توب الجديد من 1249 يورو.