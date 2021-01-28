"تومس ريسنج" تجري تعديلات على تويوتا GR Yaris

"تومس ريسنج" تجري تعديلات على تويوتا GR Yaris
صورة : د.ب.أ
الخميس 28 يناير 2021 - 02:31

أعلنت شركة “تومس ريسنج” (Tom’s Racing) عن إجراء بعض التعديلات التصميمية على السيارة تويوتا GR Yaris، من خلال تجهيزها بباقة تجهيزات الإيروديناميكية الشاملة، لكي تصبح أخف وزنا وأكثر رشاقة.

وينصب اهتمام الشركة اليابانية المتخصصة في تعديل موديلات تويوتا ولكزس على المظهر الخارجي لسيارة الدفع الرباعي الصغيرة، وذلك من خلال تجهيزها بمصدم أمامي جديد مزود بفتحات تهوية أكبر للسماح بدخول كمية أكبر من الهواء إلى مبرد هواء الشحن والمكابح، كما تنسحب الأطراف الجانبية للفاصل الأمامي على مبيت العجلات إلى أعلى، ويتم تكرار هذه الميزة التصميمية على العتبات الجانبية.

وتمتاز السيارة المعدلة الجديدة بمئزر خلفي جديد مع فتحات تهوية عمودية وناشر هواء قوي، وتظهر نهاية ماسورة العادم البيضاوية في المنتصف، وتأتي السيارة المعدلة مزودة باسبويلر فوق حافة السقف.

وقامت الشركة اليابانية بتجهيز السيارة المعدلة بنوابض جديدة لنظام التعليق ومخمدات وعجلات مسبوكة بتصميم 18 بوصة مع نظام مكابح مزود بست مكابس.

ولم تطرأ أية تغييرات على الجوانب التقنية للسيارة تويوتا GR Yaris المعدلة، والتي تعتمد على نفس المحرك القياسي، وهو محرك بنزين تربو ثلاثي الأسطوانات بسعة 6ر1 لتر وبقوة 261 حصان وعزم دوران أقصى 360 نيوتن متر.

الشركة اليابانية تعديلات تومس ريسنج تويوتا GR Yaris

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