"تويفل" تطلق سماعة الرأس اللاسلكية Supreme In الجديدة

أعلنت شركة تويفل عن إطلاق سماعة الرأس اللاسلكية Supreme In الجديدة بسعر يبلغ 120 يورو.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سماعة الرأس اللاسلكية الجديدة تأتي بشريط للرقبة وتمتاز بفترة تشغيل للبطارية حتى 16 ساعة وتتوفر في ستة ألوان مختلفة، هي: الأسود Night والأخضر Ivy والأزرق Space والرمادي Moon والأبيض Sand والذهبي Pale.

وأشارت تويفل إلى أنها قامت بتوصيل سدادات الأذن Earbuds بواسطة موالف Linear-HD قياس 7ر10 ملم بواسطة شريط رقبة مع ريموت كنترول Inline مدمج، وذلك لضمان ثبات واستقرار سماعة الرأس أثناء ممارسة الرياضة. ولا تشتمل سماعة الرأس الجديدة، التي يبلغ وزنها 18 جراما، على وظيفة إلغاء الضوضاء الخارجية أو حتى وظيفة إلغاء الضوضاء الفعالة، وهو ما يوفر للمستخدم المزيد من الأمان عند ركوب الدراجة أو ممارسة الركض في الشوارع.

وتشتمل سماعة الرأس Supreme In اللاسلكية الجديدة على تجهيزة التحدث الحر المزودة بتقنية كوالكوم cVc ووظيفة ذكية لإلغاء الضوضاء والصدى عند إجراء المكالمات الهاتفية دون استعمال اليدين أو عند استعمال تطبيقات المساعد الصوتي جوجل Assistant أو أبل Siri، ويتم تدفق الموسيقى عن طريق تقنية البلوتوث 5.0 وتقنية aptX وAAC.

ويمكن للمستخدم ضبط إعدادات الصوت بسماعة الرأس اللاسلكية الجديدة عن طريق الإيكولايزر بواسطة تطبيق تويفل Headphones، وتمتد فترة تشغيل البطارية إلى 16 ساعة، ويتم إعادة شحن البطارية عن طريق كابل الشحن USB ضمن باقة المرفقات.