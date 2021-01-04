تويوتا تطلق سيارتها C+Pod الكهربائية

كشفت شركة تويوتا النقاب عن السيارة C+Pod الصغيرة المعتمدة على نظام الدفع الكهربائي، والتي تم تجهيزها بمقعدين فقط.

وأوضحت الشركة اليابانية أن السيارة الجديدة ثنائية المقاعد تزن ما بين 670 و690 كجم، كما يبلغ طولها 49ر2 متر وعرضها 92ر1 متر وارتفاع 55ر1 متر ويبلغ طول قاعدة العجلات بها 78ر1 متر.

وتطل السيارة بملامح أنيقة من خلال الكشافات النحيفة العاملة بتقنية LED، والمصابيح الخلفية مع الطلاء متعدد الألوان والجنوط قياس 13 بوصة.

وتعتمد السيارة على محرك كهربائي على المحور الخلفي بقوة 2ر9 كيلووات/5ر12 حصان، ويطور هذا المحرك عزم الدوران الأقصى 56 نيوتن متر.

ويستند نظام الدفع بالسيارة على بطارية سعة 06ر9 كيلووات ساعة، وتصل بها إلى مدى السير 150 كلم، والسرعة القصوى 60 كلم/س، ويستغرق شحن السيارة في أحسن الحالات خمس ساعات.

وتزخر السيارة بالعديد من الأنظمة المساعدة مثل نظام التحذير من التصادمات الأمامية مع مستشعرات صف السيارة وتطعيمات باللون الأبيض على لوحة القيادة وعدادات رقمية، كما يوجد بالكونسول الأوسط بعض الأزرار للتحكم في مكيف الهواء.