تويوتا تطلق سيارتها Yaris Cross Adventure الجديدة

أطلقت شركة تويوتا سيارتها Yaris Cross Adventure الجديدة ضمن فئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV.

وأوضحت الشركة اليابانية أن سيارتها الجديدة تتمتع بشخصية قوية على الطرق الوعرة من خلال تجهيزة حماية قاع السيارة على المئزر الأمامي، وكشافات الضباب، ولوح الحماية على المصدم الخلفي، وقضبان السقف باللون الفضي، مع الجنوط الكبيرة قياس 18 بوصة والمصنوعة من معدن خفيف.

وعلى العكس من الطابع الوعر على الجسم الخارجي، تتمتع المقصورة الداخلية بمظاهر الفخامة ووسائل الراحة مثل العناصر المطلية بطلاء البيانو، والسقف المطلي باللون الأسود، والمقاعد الجلدية، والفرش الجلدي على المقود.

وتعتمد السيارة على نظام دفع هجين بقوة 116 حصان، كما يتوفر من السيارة نسخة خاصة تحمل الاسم Yaris Cross Premiere Edition وتتمتع بالعديد من التجهيزات الإضافية مثل المقاعد الجلدية الحصرية، والجنوط المصنوعة من معدن خفيف قياس 18 بوصة، والباب الخلفي الكهربائي، وشاشة Head-up، ولون الطلاء الثنائي.