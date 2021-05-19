تويوتا تطلق نسخة خاصة من Sienna

أطلقت شركة تويوتا نسخة خاصة من الميني فان Sienna تحمل الاسم Woodland Special Edition وتتمتع بباقة موسعة من التجهيزات الإضافية.

وأوضحت الشركة اليابانية أن السيارة الجديدة تتميز من خلال لون الطلاء الحصري الرمادي الميتاليك أو الأسود مع تطعيمات الكروم على الجسم الخارجي والملصقات باللون الأسود والعجلات قياس 18 بوصة وقضبان السقف.

وتوفر السيارة بالداخل ثلاثة صفوف مقاعد، الأولى فيها رياضية مع وظيفة التدفئة، كما تتمتع السيارة بباقة من التجهيزات الإضافية مثل منافذ USB، ونظام الملاحة ونظام صوتي فائق بقدرة 1200 وات مع 12 سماعة.

وتعتمد النسخة الخاصة Sienna Woodland Special Edition على نظام دفع هجين بقوة 248 حصان.

وحصلت السيارة على خدمات نظام “Toyota Safety Sense”، والذي يضم محذر التصادم مع نظام التعرف على المارة وراكبي الدراجات النارية ومحذر الزاوية الميتة ومغادرة حارة السير، مع نظام متوائم للحفاظ على السرعة.