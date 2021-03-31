"تيك آرت" تقدم برنامج تعديلات لبورشه Taycan

قدمت شركة تيك آرت برنامج تعديلات للسيارة بورشه Taycan الكهربائية، والذي ركزت فيه على المقصورة الداخلية والجنوط.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أنها تقدم لموديلات السيارة الكهربائية الرياضية Taycan 4S و Turbo و Turbo S طاقم عجلات مسبوكة بقياس 22 بوصة، بطلاء أحادي وثنائي اللون.

ومثلت المقصورة الداخلية للسيارة النطاق الثاني، الذي عملت عليه شركة التعديل؛ حيث قدمت لأيقونة بورشه تجهيزات جلدية فاخرة تزدان بالعيون السداسية لقرص شمع عسل النحل، فضلا عن الأسطح المكسوة بفرش ألكانتارا باللون الأسود.

ويظهر توقيع Techart على المقاعد، والمساند، والجهة الخلفية لمساند الرأس، ويحمل مقود السيارة الرياضي معطفا من الجلد وفرش ألكانتارا الفاخر، وألوان متباينة على الساعة، وزر أوضاع القيادة الدوار.