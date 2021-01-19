"تيك توك" تراهن على المزيد من الخصوصية

أعلنت منصة تيك توك Tiktok عن إجراء بعض التعديلات في الإعدادات الافتراضية لحساب المستخدمين دون السن القانونية، وأكدت منصة الفيديو أنها تهدف من خلال هذه التعديلات الجديدة إلى توفير معايير أعلى من الخصوصية وحماية البيانات.

وأوضحت منصة الفيديو أن الحسابات من 13 إلى 15 عاما سيتم ضبطها مسبقا على الإعدادات “الخاصة”، وعلى العكس من الإعدادات “العامة” يمكن للمستخدم تحديد الأشخاص، الذين يمكنهم متابعته أو مشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة به. ووفقا لشروط والأحكام العامة فإن منصة تيك توك موجهة بشكل أساسي للمستخدمين، الذين لا تقل أعمارهم عن 13 عاما.

وأضافت منصة الفيديو أنه لم يعد من الممكن تنزيل مقاطع الفيديو الخاصة بالمستخدمين من 13 إلى 15 عاما، وبالنسبة للمستخدم من 16 إلى 17 عاما فإنه تم إيقاف وظيفة تنزيل الفيديو تلقائيا، ولكن يمكن إعادة تفعيل الوظيفة بواسطة المستخدمين أنفسهم.

عدم مشاركة وظيفة التعليق

ويمكن لأصحاب الحسابات من 13 إلى 15 عاما عدم مشاركة وظيفة التعليق مع أي مستخدم أو جعلها قاصرة على الأصدقاء فقط، ولم تعد وظيفة التعليق متاحة لجميع المستخدمين كما كان الوضع في السابق.

وأشارت منصة تيك توك إلى أن وظيفة التسجيل الموازي لمقطع فيديو موجود بالفعل (دويتو) أو وظيفة تعديل ودمج مقاطع الفيديو في الفيديوهات الخاصة بالمستخدم لم تعد متاحة إلا لأصحاب الحسابات في سن 16 عاما على الأقل، وبالنسبة للحسابات من 16 إلى 17 عاما فقد اقتصرت هذه الوظائف على “الأصدقاء” في الإعدادات الافتراضية، كما قامت منصة الفيديو بتعطيل وظيفة “اقترح حسابك للآخرين” في الحسابات من 13 إلى 15 عاما ضمن الإعدادات الافتراضية.

ويتمثل الشرط الأساسي لتطبيق هذه الإعدادات في أن يقوم المستخدم بذكر تاريخ ميلاده الحقيقي عند إنشاء الحساب، ولا يتم تزييف هذه البيانات عند إدخالها، وأكدت منصة الفيديو أنها تطلب إدخال تاريخ الميلاد عند التسجيل فقط، ولا تقوم بالتحقق من صحة هذه البيانات.

وقد قامت منصة تيك توك قبل التغييرات الحالية بإجراء العديد من التعديلات على العمر بسبب الانتقادات الحادة لوظائفها من قبل الشباب ونشطاء حماية البيانات، وقد تم تحديد عمر 16 عاما ليكون الحد الأدنى لإرسال الرسائل المباشرة وتلقيها وبث الفيديو المباشر، ولا يجوز شراء الهدايا الافتراضية وإرسالها إلا بدءا من عمر 18 عاما.

ويمكن للآباء الذين قاموا بتثبيت تطبيق Tiktok ربط التطبيق في أجهزتهم بالتطبيق المثبت على أجهزة أبنائهم من خلال ما يعرف باسم الوضع المصاحب، وذلك من أجل تنظيم استعمال التطبيق على أجهزة أبنائهم.