ثانوية "ليوطي" تعتمد نمط "التعليم عن بعد"

أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الدار البيضاء سطات أنه تقرر تعليق الدراسة الحضورية بمؤسسة “ليوطي”، واعتماد نمط التعليم عن بعد لفائدة تلاميذها، لمدة أسبوعين ابتداء من اليوم الجمعة.

ويأتي هذا القرار، وفق بلاغ للجنة المشتركة المكلفة بتتبع وضعية “كوفيد-19″، “حرصا منها على ضمان صحة وسلامة جميع مرتادي المؤسسة من أساتذة وتلاميذ وأطر إدارية، وذلك بعد زيارتها لمؤسسة ليوطي، اليوم الجمعة على الساعة العاشرة صباحا، من أجل معاينة وتشخيص الوضعية داخل الثانوية، خاصة بعد انتشار مقطع فيديو على أوسع نطاق بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه تلاميذ ثانوية ليوطي في حالة احتفالية تتعارض كليا مع ما تستوجبه الظرفية الراهنة من احترام للبروتوكول الصحي الموصى به من طرف السلطات المختصة”.

كما يأتي القرار “تفعيلا لمقتضيات المذكرتين الوزاريتين عدد 039/20 بتاريخ 28 غشت 2020 في شأن تنظيم الموسم الدراسي 2020/2021 في ظل جائحة كوفيد-19 وعدد 046/20 بتاريخ 15 شتنبر 2020 في شأن مسطرة تدبير حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 بالوسط المدرسي، وتبعا لما جاء في دورية وزير الصحة رقم 078/2020 بتاريخ 05 أكتوبر 2020، وعملا على تتبع ومواكبة الحالة الوبائية بمختلف المؤسسات التعليمية التابعة لجهة الدار البيضاء سطات”.