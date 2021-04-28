ثغر سبتة يطرد مهاجرين سريين إلى الفنيدق

تواصل السلطات المغربية عملية استقبال المغاربة المرحلين من مدينة سبتة، بتنسيق مع سلطات المدينة المحتلة، باستقبالها فوجا ثانيا ضم نحو 40 شخصا؛ بعدما تم ترحيل الفوج الأول، الذي ضم حوالي 23 شابا كانوا قد نفذوا محاولات للدخول إلى الثغر المحتل، نهاية الأسبوع المنصرم.

وقالت مصادر محلية إن عملية ترحيل الموقوفين تمت عبر معبر باب سبتة ليل الثلاثاء، إذ تم فتح المعبر استثناء لعودة المواطنين المغاربة الذين أوقفتهم السلطات الأمنية الإسبانية، حيث تجندت مصالح عمالة المضيق الفنيدق والأطقم الطبية والإدارية من أجل استقبال جميع الأشخاص المرحلين إلى المغرب والسهر على استقبالهم وإخضاعهم للفحوصات الضرورية واللازمة.

وكشفت بيانات المرحلين من الفوج الأول وجود 13 مرحلا ينحدرون من مدينة شفشاون وخمسة مرحلين من مدينة تطوان، علاوة على مرحلين اثنين من طنجة ومرتيل ومرحل واحد من مدينة الفنيدق.