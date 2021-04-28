ثغر سبتة يطرد مهاجرين سريين إلى الفنيدق

تواصل السلطات المغربية عملية استقبال المغاربة المرحلين من مدينة سبتة، بتنسيق مع سلطات المدينة المحتلة، باستقبالها فوجا ثانيا ضم نحو 40 شخصا؛ بعدما تم ترحيل الفوج الأول، الذي ضم حوالي 23 شابا كانوا قد نفذوا محاولات للدخول إلى الثغر المحتل، نهاية الأسبوع المنصرم.
وقالت مصادر محلية إن عملية ترحيل الموقوفين تمت عبر معبر باب سبتة ليل الثلاثاء، إذ تم فتح المعبر استثناء لعودة المواطنين المغاربة الذين أوقفتهم السلطات الأمنية الإسبانية، حيث تجندت مصالح عمالة المضيق الفنيدق والأطقم الطبية والإدارية من أجل استقبال جميع الأشخاص المرحلين إلى المغرب والسهر على استقبالهم وإخضاعهم للفحوصات الضرورية واللازمة.
وكشفت بيانات المرحلين من الفوج الأول وجود 13 مرحلا ينحدرون من مدينة شفشاون وخمسة مرحلين من مدينة تطوان، علاوة على مرحلين اثنين من طنجة ومرتيل ومرحل واحد من مدينة الفنيدق.
كل ما يمكن قوله هو حسبنا الله ونعم الوكيل
لك الله يا وطني…
الشوهة الشوهة الشوهة الشوهة الشوهة الشوهة الشوهة
حشومة وعيب وعار قدام الاجناس
والمغاربة اللي حاصلين ومشردين فشوارع سبتة اللي كنتسناو الحكومة تفتح لهم من العام اللي فات؟
السلام عليكم ورحمة الله.زعما حركو حيث غادي القاو الخدمة تماك.اودي الله اهدبكم.راه شفت المصير ديال العدد منهم.نسبة قلييييلة جدا لي تلقا فين تخشا ومازال تامرا من الفجر حتى الليل.والاخرين كايسدو علهم بالكرياج ويوكلوهم بحال الحيوانات.لي بغا اكون راجل اقد اقلب نيت على راسو في بلادو.اصلا انت ماقاري والو الوفت لي الاخرين كايقراو.ملايين د المغاربة خدامين بلي كاين وصابرين .اوروبا مبقاتش كيف السبعينات القرن الماضي.دابا الا مشيتي تماك تبيع كلينكس في الرومبوان او تبيع المخدرات او تشفر.هادشي لي عندك.
كيفاش ترحيلهم للمغرب زعما سبتة ماشي مغربية
أصلا الناس كانت مشات تعوم وجرتها الأمواج لمدينة سبتة المغربية ماكاين لا حريك لا والو كيفاش الحريك من مدينة مغربية لمدينة مغربية قالك الحراسة النضرية….. لا حول ولا قوة إلا بالله الناس مشات تعوم كان الريح داوهوم الأمواج لسبتة المغربية فين هي هاد كلمة الحريك ولا لي بغا يمشي لبلادو كيتعتاير حراك الله يهدي هاد المسؤولين وصافي
حسبي الله ونعم الوكيل غيدخلو الناس للحبس بتهم واهية الناس مشات تعوم ف مدينة مغربية خرجو ف مدينة مغربية وحدة أخرى فين كاين المشكل
لا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم الخير موجود عند النصارى واليهود اما الأحزاب السياسية المغربية كلهم إلى ;;;;;
ألا يخجل المسؤولون في البلاد أي الملك والحكومة أن يهرب شاب مغربي من البلد بعد أن ضاقت به السبل ؟؟!! ألا تخجلون أن تقول لنا اسبانيا خدو دياولكم .’ رحم الله عمر فقد قيل أنه قال لو تعثرث بغلة …. ‘ واحنا شباب تغامر في البحر ماشي بغلة . أنا لا ألوم هؤلاء الشباب تماما فسباحتهم بحتا عن الحياة الكريمة ليس انتحارا بل جاهد ومجاهدة ياربي وصلهم والله يقول وهو يلوم الضعفاء الذين سيقولون يوم القيامة أنهم كانو ضعفاء “” ألم تكن أرض الله واسعة “”
اما تساءلت حكومتنا عن اسباب ارتماء هؤلاء الشباب بحرا ؟ ام تجاهلت ؟
هل ستطق السلطات سبيلهم ام لابد من شهر في السجن مرجو التوضيح نهاركم مبارك
بنادم غير كيقودها على خوه فهاد البلاد راه داك لحريك الجماعي غادي يسبب رجوع لهادوك ليكانو تماك لداخل ومزال مكانش سهل عليهم الله