ثلاثة أسماء مغربية تتألق في الدوري الهولندي

ضمت قائمة أفضل 10 مراوغين ضمن منافسات الموسم الحالي من الدوري الهولندي لكرة القدم ثلاثة أسماء مغربية، وفق ما أشار إليه مؤشر “هوسكورد” العالمي المتخصص في أرقام وإحصائيات كرة القدم.

وحسب المصدر نفسه فقد عرفت قائمة “طوب 10” بالنسبة لأبرز المراوغين تواجد كل من أسامة طنان، لاعب فيتيس أرنهيم، وزين الدين مشاش، مهاجم فينلو، بالإضافة إلى عبدو هراوي، لاعب وسط سبارتا روتردام.

وأكد المصدر ذاته أن طنان حل في المركز الثالث في جدول الترتيب بمعدل 2.7 مراوغات في المباراة؛ في حين جاء مشاش في المركز الخامس بمعدل 2.3 مراوغات في المباراة، واحتل هراوي المركز الثامن بمعدل 2.1 مراوغة.

ويُعتبر الدوري الهولندي من بين أبرز الدوريات العالمية التي تزخر بتواجد العديد من الأسماء المغربية التي تُقدم مستويات جيدة، إذ أنجب “الإريدفيزي” أسماء مغربية كبيرة على امتداد سنوات، آخرها حكيم زياش المنتقل من أجاكس إلى تشيلسي الإنجليزي.

يُشار إلى أن المنتخب الوطني المغربي الأول يعرف تواجد عدد من الأسماء التي تُألقت في الدوري الهولندي، على غرار، زياش، نصير مزراوي، أسامة الإدريسي، أسامة طنان، زكرياء لبيض وزكرياء أبو خلال وآخرين.