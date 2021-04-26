ثلاثة مغاربة يعبرون سباحة إلى مدينة سبتة

تمكنت وحدة الإنقاذ المتنقلة التابعة لخدمة الطوارئ بسبتة، أمس الأحد، من إنقاذ ثلاثة شبان مغاربة حاولوا العبور إلى الثغر المحتل سباحة عبر شاطئ “تراخال”، بعد معاينتهم من طرف الحرس المدني الإسباني المرابط قرب المنطقة الحدودية البحرية.

وكشف موقع “ألفارو دي سيوتا” المحلي، الذي أورد الخبر، أن أحد الشبان الثلاثة نقل بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى الجامعي بالمدينة المحتلة، بعد معاينة انخفاض شديد في درجة حرارة جسمه؛ فيما قدمت إسعافات أولية وبطانيات حرارية لرفيقيه قبل أن ينقلا بدورهما إلى عيادة “لوما كولمينار”.

وأضاف المصدر الإعلامي أن الشبان الثلاثة سيتم إخضاعهم لفحوصات الكشف عن فيروس “كورونا” المستجد، وفق ما هو معمول به من بروتوكول صحي مع مختلف الحالات الوافدة على المدينة، قبل اجتياز فترة الحجر الصحي.

وأوضح المنبر الإعلامي ذاته أن خمسة أشخاص في المجموع حاولوا الوصول إلى سبتة المحتلة، أمس السبت واليوم الأحد، عن طريق استخدام الطريق البحري سباحة في مغامرات خطرة للهجرة غير الشرعية، على الرغم من الظروف المناخية الصعبة.