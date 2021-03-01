ثلاث سنوات حبسا في حق مخرب حافلات "ألزا"

أصدرت المحكمة الزجرية بمدينة الدار البيضاء حكما بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات في حق شاب متورط في عمليات تخريب حافلات النقل الحضري التابعة لشركة “ألزا”.وكانت المصالح الأمنية بالدار البيضاء قد اعتقلت الشاب المدان بسبب ثبوت تورطه في تخريب حافلة للنقل الحضري تابعة لشركة “ألزا”، التي تشرف على تدبير قطاع النقل العمومي في العاصمة الاقتصادية.

وتفاجأ الرأي العام البيضاوي بعمليات الاعتداء التي تعرضت لها حافلات النقل الحضري، التي شرع في استغلالها الشهر الماضي، وعبر عن امتعاضه من هذه العمليات الفوضوية التي واجهتها السلطات الأمنية بصرامة واضحة أفضت إلى اعتقالات في أوساط المخربين.

وكانت المحكمة الزجرية الابتدائية بالدار البيضاء قد أدانت، الشهر الماضي، شخصا تسبب في تخريب حافلة تابعة لأسطول الشركة نفسها وأصدرت في حقه عقوبة بثلاث سنوات حبسا نافذا.