"ثلاجة الشارع" تخدم المحتاجين في هونغ كونغ

“ضع ما يمكنك التبرع به، أو خذ إن كنت محتاجا”؛ هذا هو الشعار المكتوب على “ثلاجة الشارع”، التي تخدم المحتاجين بمدينة هونغ كونغ الصينية.

كما أن الثلاجة، ذات اللون الأزرق، تتضمن علبا محشوة بمعكرونة سريعة التحضير والبسكويت ومختلف الأطعمة، بالإضافة إلى الجوارب والمناشف والعديد من الأشياء، التي يمكن لشخص آخر أن يكون في حاجة ماسة إليها.

وحسب موقع “آب نيوز”، فإن الفضل يعود، بخصوص فكرة مشروع “ثلاجة الشارع”، إلى “أحمد خان” المقيم بحي “جوردان” القديم، الذي يقول إن هذا العمل الإنساني خطر بباله بعد مشاهدة فيلم عن مساعدة الآخرين بنفس الطريقة.

وأردف “خان” قائلا: “عندما نعود إلى المنزل دائما ما نفتح ثلاجتنا للحصول على الطعام، لذا أردت أن يشعر الناس بأن الشارع، أيضا، هو مجتمعهم ومنزلهم، ويمكنهم فتح الثلاجة هنا والحصول على الطعام”.

تجدر الإشارة إلى أن خبر هذا المشروع انتشر بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي؛ إذ أقبل العديد من الناس على ترك الطعام داخل الثلاجة المذكورة.