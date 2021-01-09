ثلوج في إسبانيا
هسبريس - أ.ف.ب
السبت 9 يناير 2021 - 15:13
غطت العاصفة فيلومينا أجزاء من إسبانيا بالثلوج الكثيفة، مع تأهب نصف البلاد للمزيد نهاية الأسبوع الحالي.
ومن المقرر أن تشهد العاصمة مدريد، وهي واحدة من أكثر المناطق تضررا، ما يصل إلى 20 سم من الثلوج خلال الـ 24 ساعة القادمة.
وقال وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا في مؤتمر صحفي، إنه تم الإبلاغ عن ثلاث وفيات حتى الآن.
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