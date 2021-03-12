ثمان سنوات سجنا لمتهم باغتصاب طفل معاق

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بورزازات، الخميس، بالسجن النافذ في حق شخص يبلغ من العمر عقده الخامس، بعد متابعته بجناية الاتجار بالبشر من طرف الوكيل العام للملك لدى المحكمة ذاتها.

ووفق المعطيات التي وفرتها مصادر مطلعة لهسبريس، فإن المحكمة حكمت على المتهم “د. د” بثمان سنوات سجنا نافذا وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى، وإخباره بأجل الاستئناف.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى منتصف شهر يناير الماضي، حيث تمكنت مصالح المركز الترابي للدرك الملكي ببومالن دادس بإقليم تنغير، في منتصف إحدى الليالي، من توقيف المتهم في حالة تلبس وهو يمارس الجنس على قاصر معاق ومتشرد، ليتم توقيفه مع إخضاع الضحية لخبرة طبية أكدت تعرضه للاغتصاب.

وحسب المعلومات المتوفرة لهسبريس، فإن الشخص الخمسيني يملك محلا تجاريا وسط مدينة بومالن دادس، حيث كان يغري القاصر الضحية الذي يزوره ليستغله جنسيا، مضيفة أن المتهم أثناء توقيفه من طرف الضابطة القضائية اعترف تلقائيا بالمنسوب إليه.