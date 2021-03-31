جامعة الكرة تعقد الجمع العام يوم 21 أبريل المقبل

قرر المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الأربعاء، خلال اجتماعه بمقر الجامعة بالعاصمة الرباط، تحديد يوم الأربعاء 21 أبريل المقبل موعدا لعقد الجمع العام العادي عبر تقنية المناظرة المرئية.

وقررت جامعة الكرة في اجتماعها أيضا تقديم ترشيحها لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا بالمركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، وكأس الكونفدرالية الإفريقية بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط.

وقدم حسن الفيلالي، رئيس لجنة القوانين والأنظمة ولجنة قانون اللاعب، عرضا مفصلا حول العديد من النقاط؛ من بينها تعديل النظام الأساسي، لعرضه على الجمع العام للمصادقة عليه. كما جرى التأكيد على عقد الجمع العام العادي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عبر تقنية المناظرة المرئية.

وخلال الاجتماع ذاته، تمت ملاءمة قانون مكافحة المنشطات مع قوانين “الفيفا”، على غرار قانون العقوبات والنزاعات. كما تم تدارس مدة ولاية الرئيس وأعضاء المكتب المديري.

وفيما يخص العصب الجهوية، قدم إدريس حنيفة، رئيس لجنة العلاقات مع العصب الجهوية، عرضا مفصلا حول العصب الجهوية التي تم استحداثها وملاءمة وضعيتها مع القوانين الجديدة.

وخلال الاجتماع، ذكر فوزي لقجع، في كلمته، أن المغرب سيواصل استضافة المباريات الدولية والقارية، مشيرا إلى أن فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية سيمثل المملكة في عصبة الأبطال الإفريقية الأولى للسيدات بصفته بطلا للدوري المغربي، والتي ستستضيفها بلادنا شهر نونبر المقبل.

وقبل انطلاق الجمع، أقام أعضاء المكتب المديري للجامعة حفل استقبال على شرف فوزي لقجع، بعد انتخابه كأول مغربي عضوا في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ودعا رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم جميع المهتمين بالشأن الكروي المغربي إلى الاهتمام بكرة القدم النسوية والفئات الصغرى، وفتح المجال أكثر للاعبين الشباب للمشاركة مع أنديتهم.

ولم يفوت لقجع الفرصة لتقديم التهاني إلى كل من المنتخب الوطني للاعبين المحليين بعد فوزه بلقب كأس إفريقيا التي أقيمت بالكاميرون، والمنتخب الوطني الأول بعد تأهله إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستجرى أطوارها بالكاميرون بداية السنة المقبلة. كما نوه بالمنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، الذي تمكن من التأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا التي أقيمت بموريتانيا بعد غياب دام أكثر من 20 سنة.