جامعة الكرة تنظم يوما دراسيا لرؤساء الأندية المغربية

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن تنظيم يوم دراسي بمركب محمد السادس بالمعمورة، الثلاثاء، لفائدة رؤساء أندية البطولة الاحترافية بقسميها الأول والثاني، للاطلاع على طرق استفادة اللاعبين من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وكذا كيفية تأدية الأندية للضرائب بعد دخول قانون الشركات الرياضية حيز التنفيذ.

وحسب بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فقد عرف هذا اليوم الدراسي حضور وتأطير كل من رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، والمدير العام للضرائب بالنيابة خالد زعزوع، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسن بوبريك.

وقال فوزي لقجع، في كلمة افتتح بها اليوم الدراسي، إن الهدف من هذا اللقاء هو “مناقشة موضوع تأدية الضرائب بالنسبة للشركات الرياضات، وواجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لضمان العيش الكريم طيلة مدة الممارسة وما بعدها بالنسبة لجميع مكونات أسرة كرة القدم الوطنية، من لاعبين وأطقم تقنية وطبية”، مضيفاً أن “لقاء اليوم يؤكد أن أسرة كرة القدم في ظل التحولات المؤسساتية التي تشهدها اللعبة وطنيا، وخاصة من خلال إحداث الشركات الرياضية، مدعوة إلى الانخراط، في غضون الأسابيع المقبلة، في تطبيق التشريعات القانونية المرتبطة بالتصريحات الضريبية”.

من جانبه، ذكر خالد زعزوع، المدير العام للضرائب بالنيابة، أنه بعد قرار تحويل الأندية إلى شركات رياضية، تقرر إعفاء الشركات الرياضية من مجموع الضريبة على الشركات طوال خمس سنوات محاسبية متتالية تبتدئ من السنة الأولى للاستغلال، كما أن هذا الإعفاء شمل الضريبة على العقود والمحررات التي تساهم بموجبها الجمعيات الرياضية في الشركات الرياضية المؤسسة طبقا لأحكام القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.

ونقل البلاغ فحوى مداخلة حسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي أبرز من خلالها أهمية الورش الاجتماعي الذي انخرطت فيه المملكة المتمثل في تعميم التغطية الاجتماعية لتشمل جميع المغاربة، والذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبدأت أجرأته على أرض الواقع، موضحاً أن اليوم الدراسي الذي نظمته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يروم إطلاع الفاعلين في المشهد الكروي المغربي على الطرق التي تمكن من إدماج قطاع كرة القدم في الحماية الاجتماعية، معبرا عن أمله في أن تنخرط باقي الرياضات في هذا الورش الاجتماعي.