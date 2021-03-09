جامعة فاس تنظم اليوم الوطني للسوسيولوجيا

تنظم شعبة علم الاجتماع بكلية الآداب والعلوم الإنسانية – ظهر المهراز بفاس، بشراكة مع الشبكة المغربية للسوسيولوجيا، اليوم الوطني الرابع للسوسيولوجيا حول موضوع: التنظيمات في العلوم الاجتماعية؛ التحولات الاجتماعية الجديدة والرهانات المعرفية. وذلك بكلية الآداب والعلوم الإنسانية – ظهر المهراز بفاس يومي 1 و2 أبريل 2021.

وستنظم هذه الفعاليات على شكل جلسات عمومية وورشات موضوعاتية موزاية، حيث ستكون الجلسات العامة مخصصة لمحاضرات افتتاحية للمحاور الأربعة أو قضايا تهم الموضوع المركزي لهذا اليوم الوطني، بينما ستتناول الورشات الموضوعاتية الموازية قضايا خاصة أو فرعية في إطار الموضوع المركزي المذكور. ومن شأن موضوعات الورشات الموازية أن تشكل امتدادا لورشات انعقدت خلال أيام وطنية سابقة.

ويشارك في تنظيم هذا اللقاء سوسيولوجيون من مختلف جامعات المغرب “لتعميق السؤال السوسيولوجي، كما تجذير المقاربة النقدية لمسألة التنظيمات اليوم، بدءا من الحياة الفردية، فالأنساق الاجتماعية، وصولا للتكتلات الكبرى، وسعيا وراء بناء عناصر قراءة نقدية لواقع التنظيمات بالمغرب ولآفاقها المستقبلية، كما للممكنات المتاحة انطلاقا من المناهج والمقاربات والمفاهيم الموظفة”.

ومن المقرر أن تتناول مداخلات المشاركين الموضوع المركزي “كل من زاوية اهتمامه، اعتمادا على اختصاصه ورغبة في بناء الجسور وتمتينها بين فروع السوسيولوجيا وتخصصاتها في انفتاح على الحقول المعرفية الأخرى، بالنظر لما يعرف الحقل المعرفي من تحولات وما أحدثته الثورة المعلومياتية والرقمية من نفاذية الحدود، وتغير في جغرافية المعارف الموروثة عن فترة تكتلات وتصنيفات وإحالات معرفية، اجتماعية وجيوستراتيجية، الأمر الذي أدى إلى إعادة النظر في صدقيتها مع مطلع القرن الواحد والعشرين”.

ونظرا للتدابير الاحترازية التي يعيشها المغرب تحت ظروف جائحة “كوفيد -19″، والتي يؤكد المنظمون على التقيد التام بها، سيعلن لاحقا إن كان اللقاء سيعقد حضوريا أم عن بعد، وفق معايير السلامة والوقاية للجميع. وحرصا على انتظام وتيرة انعقاد الأيام الوطنية للسوسيولوجيا، سيتم تنظيم فعاليات اليوم الوطني الخامس، التي سيعلن عنها في البرنامج النهائي لفعاليات اليوم الوطني الرابع للسوسيولوجيا.