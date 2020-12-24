جامعة محمد الخامس ترقمن توقيع وثائق الطلبة

تفعيلا لتوجهات الدولة في مجال رقمنة الخدمات الإدارية، أعلنت جامعة محمد الخامس بالرباط إطلاق خدمة التوقيع الإلكترونية للوثائق الإدارية لدى مصالح الشؤون الطلابية التابعة للجامعة، من أجل تيسير وتسريع الحصول عليها.

وجرى إطلاق العملية في مرحلة أولى بمبادرة من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، في أفق تعميمها على كل المؤسسات التابعة لجامعة محمد الخامس، بما فيها رئاسة الجامعة، بهدف تجريد الإجراءات الإدارية المتداولة من طابعها المادي، في إطار التحول الرقمي للجامعة.

وأوضحت جامعة محمد الخامس أن إطلاق رقمنة توقيع الوثائق الإدارية يأتي تزامنا مع الظروف الاستثنائية لانتشار وباء فيروس كورونا، وتماشيا مع مخطط العمل الوطني لتنزيل القانون الإطار 17-51 بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا تعزيزا لمرونة الإدارة واستمرارية المرفق العام، من خلال تأدية العمل عن بعد.

وتهدف الخدمة الجديدة، حسب المصدر نفسه، إلى التخفيف من الضغط الناتج عن تدفق الطلبة، وكذا التدافع الذي قد ينتج عنه على مستوى مصالح الشؤون الطلابية، في ظل الحالة الوبائية الحالية.

وتم إطلاق عملية التوقيع الإلكتروني، التي تشمل شهادة التسجيل، وشهادة النجاح، وكشف النقط، يوم 11 دجنبر الجاري.

ويمكن الولوج إلى هذه الخدمة عبر أي جهاز متصل بالأنترنيت، من خلال موقع البوابة الرقمية للطالب.