جامعيون بالناظور يحتجون من أجل تحسين الوضعية

نظم أساتذة جامعيون، الخميس، وقفة احتجاجية أمام إدارة الكلية متعددة التخصصات بالناظور للمطالبة بتحسين الوضعية الاجتماعية والمادية للأستاذ الباحث.

وردد المحتجون في الوقفة ذاتها، التي دعت إليها تنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين، عددا من الشعارات المستنكرة لسياسة “تهميش الأستاذ”، منددين بـ”استمرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في تجميد الأجور وإلغاء الترقية، على الرغم من مرور سنوات من مزاولة المهنة”.

وقالت غزلان الشواي، المنسقة الجهوية لتنسيقية الكرامة للأساتذة الباحثين، إن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي في سياق الرفض القاطع لما سمتها “الوضعية الاجتماعية والمادية المزرية للأساتذة الباحثين”، منددة بـ”كل ما يمس كرامة الأستاذ من أشكال الظلم والحيف والتمييز”.

وأوضحت الشواي، في البيان الختامي، أن “استمرار سياسة وزارة التربية الوطنية حول قطاع التعليم العالي لا يشجع البحث العلمي ولا يأخذ بعين الاعتبار الدور المحوري الذي يلعبه الأستاذ الباحث في إطار المنظومة التعليمية”.

وأكدت المنسقة الجهوية لتنسيقية الكرامة للأساتذة الباحثين على “مواصلة الاحتجاج من أجل تحسين وضعية الأساتذة الباحثين الاجتماعية والمادية بأشكال أكثر تصعيدا، إلى غاية الاستجابة الفعلية للمطالب من طرف الوزارة الوصية”.