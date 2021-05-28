جامعيون يقاطعون مناظرة للإصلاح البيداغوجي

رفض المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بجهة سوس ماسة دعوة رئاسة جامعة ابن زهر إلى المشاركة في المناظرة الجهوية لقطب جامعة القاضي عياض وجامعة ابن زهر وجامعة السلطان مولاي سليمان حول الإصلاح البيداغوجي – سلك الباكالوريوس.

واعتبر المكتب النقابي، في بلاغ له، أن هذه المناظرة تهدف إلى “إضفاء الشرعية على مشاريع أنجزت في الخفاء مما يسمى ندوة الرؤساء وشبكة العمداء”، مضيفا أن “مشاريع الإصلاح البيداغوجي” التي تتسابق الوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي لتنزيلها سجلت إخلالا تاما بالمقاربة التشاركية، مع غياب دور الهياكل الجامعية المنتخبة.

وجدد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بجهة سوس ماسة رفضه للتنزيل الفوقي لنظام “الباشلور”، مؤكدا أن “مصداقية تقييم أو إصلاح أي منظومة بيداغوجية رهينة بإشراك الأساتذة عبر هياكلهم الجامعية”؛ فيما دعا الوزارة الوصية على القطاع إلى الانكباب الجدي على ورش الإصلاح الشمولي للتعليم العالي، والقطيعة مع منطق الإصلاح الترقيعي والظرفي، وتحسين الوضعية المادية للأساتذة الجامعيين، وبلورة إصلاح بيداغوجي، بإشراك جميع المتدخلين والفاعلين، من أجل تعليم جامعي جيد ومتطور ومتنوع يساير التطور الفكري والعلمي.

واختتم المكتب الجهوي ذاته بيانه بدعوة المكتب الوطني واللجنة الإدارية إلى “تحمل مسؤولياتهما التاريخية، بوضع خطة نضالية تصاعدية ضد هاته المشاريع التي ستؤدي إلى وأد الجامعة العمومية”.