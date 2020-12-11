جامعي يفوز بجائزة في البحث من أجل التنمية

جامعي يفوز بجائزة في البحث من أجل التنمية
الجمعة 11 دجنبر 2020 - 23:32

حصل رشيد حكو، أستاذ بجامعة القاضي عياض (UCA) منتسب إلى جامعة محمد السادس للفنون التطبيقية (UM6P)، على جائزة ديفيد هوبر للقيادة في البحث من أجل التنمية لعام 2020 (CRDI-Canada).

وفاز حكو بهذه الجائزة التي تقدم من قبل المركز الدولي لأبحاث التنمية كندا (IDRC) للباحثين البارزين من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، الذين تلقوا بالفعل أو يتلقون حاليًا الدعم من “IDRC”، إلى جانب تيريزا موسكويرا فاسكيز، الأستاذة بجامعة كولومبيا.

وكان رشيد حكو شارك في الجائزة بموضوع حول تقييم نفايات التعدين وطرق ترميم مواقع التعدين، إلى جانب 33 مشاركا من جامعات مختلفة، بمناسبة الذكرى 50 لتأسيس مركز البحوث للتنمية الدولية (IDRC)، تخليداً لذكرى رئيسه الأول، الذي قدم إنجازات بارزة في مجال التنمية الدولية.

يذكر أن الأستاذ الفائز بهذه الجائزة كان مسؤولاً منذ عام 2009 عن مشروع لجامعة القاضي عياض، بتعاون مع جامعة كيبيك في أبيتيبي تيميسكامينج (UQAT)، حول “إدارة وتثبيت التصريفات الصناعية والتعدينية”.

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‫تعليقات الزوار

5
  • MOUHAGIR
    12 دجنبر 2020 الساعة 00:12

    titre bien mérité pour notre cher professeur, on vous souhaite le succès dans vos prochaine recherches universitaires

    1
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  • امبارك
    12 دجنبر 2020 الساعة 02:12

    أن شاء الله المرة القادمة الفوز بجاءزة نوبل.

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  • المصطفى تشاح
    12 دجنبر 2020 الساعة 13:12

    نهنىء الباحث المغربي المتميز،والمرموق،رشيد حكو .ونتمنى له المزيد من التالق،في مشوار، البحث،العلمي.

    1
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  • وهيب شراف
    12 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
    خالص التهاني وأجمل عبارات التباريك للأستاذنا الفاضل الدكتور الجامعي رشيد هكو،وليس رشيد حكو ، استاذ بكلية العلوم والتقنيات بمراكش والفائز بالنسخة 2015 لجائزة الحسن التاني للبيئة، مع متمنياتي بمزيد من التوفيق و النجاح.
    يسعى دائما إلى تحقيق النجاح فكان النجاح ملازماً له في أعماله ومسؤولياته….
    رمز التواضع والبساطة والعطاء ، تعلمنا منك يا سيدي الكثير وسنتعلم دائما ان التواضع هو عنوان سر النجاح.
    حفظه الله ورعاه لأهله

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  • حسن هكو
    12 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    مزيدا من التءلق للكفاءة الوطنية ودمت فخرا للوطن و العلم.

    1
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