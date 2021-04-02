جثة داخل سيارة خفيفة تستنفر أمن طانطان

جثة داخل سيارة خفيفة تستنفر أمن طانطان
صورة: أرشيف
الجمعة 2 أبريل 2021 - 02:21

فتحت عناصر الشرطة القضائية بمدينة طانطان، الخميس، بحثا تمهيديا للوقوف على ملابسات وظروف وفاة رجل خمسيني، عثر عليه جثة هامدة داخل سيارته وسط الحي الجديد بالمدينة سالفة الذكر.

ويأتي هذا الإجراء بعد توصل المصالح الأمنية بإخبارية من طرف حارس للسيارات، يفيد من خلالها بتواجد شخص متوفى داخل عربة كانت مركونة داخل المستوقف منذ ليلة أمس الأربعاء.

وبأمر من النيابة العامة جرى نقل جثة الهالك نحو مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بطانطان، في انتظار توجيهها للتشريح الطبي قصد تحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.

الأمن جثة سيارة خفيفة طانطان

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
هدم بلا سابق إنذار
الخميس 1 أبريل 2021 - 22:18 4

هدم بلا سابق إنذار

صوت وصورة
ندوة "ضحايا بوعشرين"
الخميس 1 أبريل 2021 - 17:34 10

ندوة "ضحايا بوعشرين"

صوت وصورة
"الشفناج" في سوق أربعاء ولاد سعيد
الخميس 1 أبريل 2021 - 16:39 14

"الشفناج" في سوق أربعاء ولاد سعيد

صوت وصورة
مع والد الطفلة ابتسام
الخميس 1 أبريل 2021 - 15:36 8

مع والد الطفلة ابتسام

صوت وصورة
مريض مقيّد منذ سنوات
الخميس 1 أبريل 2021 - 13:58 20

مريض مقيّد منذ سنوات

صوت وصورة
العربي أجبار ودور اللئيم
الأربعاء 31 مارس 2021 - 18:34 3

العربي أجبار ودور اللئيم