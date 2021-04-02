جثة داخل سيارة خفيفة تستنفر أمن طانطان

فتحت عناصر الشرطة القضائية بمدينة طانطان، الخميس، بحثا تمهيديا للوقوف على ملابسات وظروف وفاة رجل خمسيني، عثر عليه جثة هامدة داخل سيارته وسط الحي الجديد بالمدينة سالفة الذكر.

ويأتي هذا الإجراء بعد توصل المصالح الأمنية بإخبارية من طرف حارس للسيارات، يفيد من خلالها بتواجد شخص متوفى داخل عربة كانت مركونة داخل المستوقف منذ ليلة أمس الأربعاء.

وبأمر من النيابة العامة جرى نقل جثة الهالك نحو مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بطانطان، في انتظار توجيهها للتشريح الطبي قصد تحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.