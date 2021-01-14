جثة متفحمة داخل سيارة تستنفر المحققين في تازة

جثة متفحمة داخل سيارة تستنفر المحققين في تازة
صورة: أرشيف
الخميس 14 يناير 2021 - 13:21

عثر على جثة متفحمة تعود لشخص مجهول الهوية داخل سيارة خفيفة التهمتها النيران، ليل الأربعاء، حين كانت مركونة لأجل الصيانة أمام ورشة لإصلاح السيارات، كائنة بالحي الصناعي وسط مدينة تازة.

ووفقا لما أكدته مصادر هسبريس فقد فوجئت عناصر الوقاية المدنية بعد إخمادها ألسنة النيران بوجود الجثة المتفحمة داخل السيارة المحترقة، وفي حالة يصعب معها التعرف على هوية صاحبها.

وفتحت المصالح الأمنية بتازة بحثا حول ظروف وملابسات هذا الحادث؛ فيما تم إيداع جثة الضحية مستودع الأموات بمستشفى ابن باجة قصد إخضاعها للتشريح والخبرة الطبية لتحديد هوية صاحبها وأسباب الوفاة.

الوقاية المدنية جثة متفحمة سيارة محترقة مدينة تازة

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‫تعليقات الزوار

4
  • hind
    الخميس 14 يناير 2021 - 13:28

    رحمات الله عليه. بجب فتح تحقيق لأن الأمر خطير وليس بالسهل

    14
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  • لا اله الا الله
    الخميس 14 يناير 2021 - 13:35

    لا حول ولا قوة الا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمه ويغفر له.

    10
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  • النقد الذاتي
    الخميس 14 يناير 2021 - 13:51

    من غير شك سيكون هذا الضحية من الأشخاص اللامأوى لهم ومعظمهم يلتجيء للبحث عن سيارة قديمة او مركونة أمام ورشات الصيانة لأنها تكون أما مفتوحة او سهلة الفتح.. فعلى الدولة إيجاد مأوا لهم مؤقت حتى تمر أجواء البرد والمطر بسلام

    9
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  • التازي
    الخميس 14 يناير 2021 - 13:58

    قد تكون الحادثة بخلفية إجرامية كما نشاهد في الأفلام.
    يتم ضرب الضحية ليفقد ويعيه و تقييده في السيارة و تضرم النار لتلتهمها و الأدلة معها.

    0
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