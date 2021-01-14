جثة متفحمة داخل سيارة تستنفر المحققين في تازة

عثر على جثة متفحمة تعود لشخص مجهول الهوية داخل سيارة خفيفة التهمتها النيران، ليل الأربعاء، حين كانت مركونة لأجل الصيانة أمام ورشة لإصلاح السيارات، كائنة بالحي الصناعي وسط مدينة تازة.

ووفقا لما أكدته مصادر هسبريس فقد فوجئت عناصر الوقاية المدنية بعد إخمادها ألسنة النيران بوجود الجثة المتفحمة داخل السيارة المحترقة، وفي حالة يصعب معها التعرف على هوية صاحبها.

وفتحت المصالح الأمنية بتازة بحثا حول ظروف وملابسات هذا الحادث؛ فيما تم إيداع جثة الضحية مستودع الأموات بمستشفى ابن باجة قصد إخضاعها للتشريح والخبرة الطبية لتحديد هوية صاحبها وأسباب الوفاة.