جثة معلقة بشجرة تستنفر الدرك في آيت اعميرة‬

عثر مواطنون على جثة شاب في العشرينات من العمر معلقة بشجرة بدوار “الميكا” التابع ترابيا لجماعة آيت اعميرة، بإقليم اشتوكة آيت باها، وذلك في ظروف غامضة، إذ رجح أن يكون وضع حدا لحياته شنقا.

وحسب مصدر لهسبريس فإن الشاب الهالك، الذي كان قد غادر بيت أسرته، وجد جثة هامدة معلقة بواسطة حبل ملفوف حول عنقه بشجرة، قبل أن تنتقل مصالح الدرك الملكي والسلطات إلى مكان الحادث لجمع المعطيات والدلائل التي ستفيد في البحث الجاري تحت إشراف النيابة المختصة.

وجرى توجيه جثة المفارق للحياة صوب مستودع بمدينة أكادير، قصد إخضاعها للتشريح الطبي، من أجل كشف الظروف والملابسات والأسباب الحقيقية الواقفة وراء مفارقته للحياة.