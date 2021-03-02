جثة معلقة بشجرة تستنفر الدرك في آيت اعميرة‬

جثة معلقة بشجرة تستنفر الدرك في آيت اعميرة‬
صورة: أرشيف
الثلاثاء 2 مارس 2021 - 02:09

عثر مواطنون على جثة شاب في العشرينات من العمر معلقة بشجرة بدوار “الميكا” التابع ترابيا لجماعة آيت اعميرة، بإقليم اشتوكة آيت باها، وذلك في ظروف غامضة، إذ رجح أن يكون وضع حدا لحياته شنقا.

وحسب مصدر لهسبريس فإن الشاب الهالك، الذي كان قد غادر بيت أسرته، وجد جثة هامدة معلقة بواسطة حبل ملفوف حول عنقه بشجرة، قبل أن تنتقل مصالح الدرك الملكي والسلطات إلى مكان الحادث لجمع المعطيات والدلائل التي ستفيد في البحث الجاري تحت إشراف النيابة المختصة.

وجرى توجيه جثة المفارق للحياة صوب مستودع بمدينة أكادير، قصد إخضاعها للتشريح الطبي، من أجل كشف الظروف والملابسات والأسباب الحقيقية الواقفة وراء مفارقته للحياة.

التشريح الطبي الدرك الملكي انتحار جماعة آيت اعميرة

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‫تعليقات الزوار

1
  • عنتر
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 02:53

    لا حول ولا قوة الا بالله العظيم شخص لم يستطع الصبر حتى على مشاكل الدنيا فكيف سيصبر على عذاب الاخرة وهو لم يصبه ولو 5% مما اصاب رسول الله عليه السلام.

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

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