جثة هامدة لمتشرد تستنفر أمن مدينة مراكش

عثر مواطنون، الخميس، على شاب في عقده الثالث جثة هامدة بمقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش.

وعاين أفراد من الشرطة العلمية جثة الهالك، بحضور السلطة المحلية، وعناصر من الدائرة الأمنية السادسة، التي أشرفت، بإذن من النيابة العامة، على نقلها إلى مستودع الأموات بأبواب مراكش.

وكان الضحية يعيش حياة التشرد بالمدينة العتيقة لفترة طويلة؛ لكنه عاد إلى مقاطعة سيدي يوسف بن علي، ليتخذ من درب الجامع الصغير مكانا للعيش.