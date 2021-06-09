تقنين الكيف .. هل هي شرعنة للمحظور والمخدرات؟
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تعليقات الزوار2
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(لي قالها المخزن. هي لي كانت) فاتنا الگطار وكلامنا سيبقى مجرد لغو ..
يا هؤلاء قننوا الكيف. و اول خطوة اعطوه هويته الحقيقية و هي القنب المغربي. لم يسمى هندي و نحن من ننتجه و نسوقه و نكميه و نقطره و ……و
الكيف له استعمالات كثيرة رغم ان بعضها يقود صاحبه للجنون او المجون. و اقل ما يمكن ان يصلح له هو صناعة القنب نبت لربط المجرمين به. ان عدمنا قنب بلاستيك.