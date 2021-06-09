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‫تعليقات الزوار

2
  • مواطن من المغرب
    الأربعاء 9 يونيو 2021 - 18:26

    (لي قالها المخزن. هي لي كانت) فاتنا الگطار وكلامنا سيبقى مجرد لغو ..

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  • يا ودي قننوه
    الأربعاء 9 يونيو 2021 - 18:39

    يا هؤلاء قننوا الكيف. و اول خطوة اعطوه هويته الحقيقية و هي القنب المغربي. لم يسمى هندي و نحن من ننتجه و نسوقه و نكميه و نقطره و ……و
    الكيف له استعمالات كثيرة رغم ان بعضها يقود صاحبه للجنون او المجون. و اقل ما يمكن ان يصلح له هو صناعة القنب نبت لربط المجرمين به. ان عدمنا قنب بلاستيك.

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