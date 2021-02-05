جرافة تخلف قتيلا وجريحا داخل ورش في فاس

لقي عامل بناء مصرعه، فورا، بعد أن دهسته جرافة حفر، الجمعة، داخل ورش مخصص لإنجاز موقف للسيارات كائن بعين زليطن بالمدينة العتيقة لفاس، فيما أصيب عامل ثان جراء الحادث ذاته بجروح بليغة.

ووفقا لما أكدته مصادر هسبريس فقد تعرض العاملان، اللذان يوجدان في الخمسينات من العمر، للدهس حين كانا بصدد تناول وجبة الغذاء، وذلك بعد أن قام سائق الجرافة بتحريك آليته إلى الخلف دون أن ينتبه إلى تواجدهما في طريقه.

وأحيلت جثة الهالك، الذي ينحدر من مدينة مكناس، نحو مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس، قصد إخضاعها للتشريح الطبي، بينما نقل العامل المصاب، الذي ينحدر من مدينة خريبكة، نحو المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس لأجل تلقي العلاج.

هذا، وفتحت المصالح الأمنية لفاس بحثا حول ملابسات وظروف وقوع هذا الحادث.