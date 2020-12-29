جريمة قتل تهز تارماست نواحي الفقيه بن صالح

اهتز سكان دوار تارماست، التابع لجماعة حد بوموسى إقليم الفقيه بن صالح، الثلاثاء، على وقع جريمة قتل بشعة، ذهب ضحيتها شاب ثلاثيني، متزوج وأب لطفل.

مصادر هسبريس أفادت بأن الضحية، الذي يتحدر من دوار تارماست، تلقى ضربة على مستوى الرأس بواسطة عصا؛ ما تسبب له في جروح غائرة عجلت بوفاته.

وذكرت المصادر ذاتها أن قائد مركز الدرك الملكي بحد بوموسى استنفر عناصره فور علمه بالخبر، حيث جرى تمشيط المنطقة بتنسيق مع السلطات المحلية والقائد الإقليمي؛ ما أسفر عن توقيف ثلاثيني يشتبه في أنه من بين المتورطين في الحادث، فيما لا يزال البحث جاريا عن مشتبه فيه ثان.

وبينما وُضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث ومعرفة ظروف وملابسات وقوع هذه الجريمة، نُقلت جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي لبني ملال لإخضاعها للتشريح الطبي.