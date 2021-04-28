جريمة قتل تهز حي "ظهر الخميس" بمدينة فاس

اهتز حي ظهر الخميس بمنطقة لابيطا بمدينة فاس، الثلاثاء، على وقع جريمة قتل، نهار رمضان، باستعمال السلاح الأبيض، ذهب ضحيتها رب أسرة في الثلاثينات من عمره، وذلك على يد جار له، يقاربه سنا، إثر احتدام الخلافات بينهما.

ووفقا لما أكدته مصادر هسبريس فقد أصيب الضحية بضربة قاتلة على مستوى أسفل بطنه، مبرزة أنه فارق الحياة بمسرح الجريمة قبل وصول سيارة الإسعاف، متأثرا بإصابته البليغة التي نجم عنها تعرضه لنزيف حاد.

المصادر ذاتها أفادت بأن العناصر الأمنية استطاعت، بعد وقت وجيز من وقوع هذا الحادث، توقيف المشتبه في ارتكابه إياها داخل منزله، كما تمكنت من حجز السلاح الأبيض الذي استعمل في تصفية الضحية.

وبينما أحيلت جثة الهالك على مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس لإخضاعها للتشريح الطبي، تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية لأجل البحث.